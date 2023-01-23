Власти Германии отправили в Польшу ЗРК Patriot
Минобороны Германии сообщило, что два эшелона ЗРК Patriot находятся на пути в Польшу
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. ФРГ начала переброску двух зенитно-ракетных систем Patriot в Польшу, сообщает оборонное ведомство страны.
"С сегодняшнего полудня перебрасываются в Польшу два наших эшелона Patriot. Там они поддержат защиту целостности и безопасности воздушного пространства территории нашего альянса на восточном фланге НАТО", - говорится на страничке ВВС ФРГ в Twitter.
В конвое следуют 40 автомобилей и 150 единиц живой силы, говорится на сайте бундесвера.
ФРГ 16 января начала переброску персонала, обеспечивающего обслуживание зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Бывшая глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.