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Власти Германии отправили в Польшу ЗРК Patriot - РИА Новости, 23.01.2023
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Власти Германии отправили в Польшу ЗРК Patriot
Власти Германии отправили в Польшу ЗРК Patriot - РИА Новости, 23.01.2023
Власти Германии отправили в Польшу ЗРК Patriot
ФРГ начала переброску двух зенитно-ракетных систем Patriot в Польшу, сообщает оборонное ведомство страны. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T18:31
2023-01-23T18:31
в мире
кристина ламбрехт
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БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. ФРГ начала переброску двух зенитно-ракетных систем Patriot в Польшу, сообщает оборонное ведомство страны. В конвое следуют 40 автомобилей и 150 единиц живой силы, говорится на сайте бундесвера. ФРГ 16 января начала переброску персонала, обеспечивающего обслуживание зенитно-ракетных комплексов Patriot. Бывшая глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.
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в мире, кристина ламбрехт, анджей дуда, польша, германия, украина, нато, twitter, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), eurofighter typhoon
В мире, Кристина Ламбрехт, Анджей Дуда, Польша, Германия, Украина, НАТО, Twitter, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Eurofighter Typhoon
18:31 23.01.2023
 
Власти Германии отправили в Польшу ЗРК Patriot

Минобороны Германии сообщило, что два эшелона ЗРК Patriot находятся на пути в Польшу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. ФРГ начала переброску двух зенитно-ракетных систем Patriot в Польшу, сообщает оборонное ведомство страны.
"С сегодняшнего полудня перебрасываются в Польшу два наших эшелона Patriot. Там они поддержат защиту целостности и безопасности воздушного пространства территории нашего альянса на восточном фланге НАТО", - говорится на страничке ВВС ФРГ в Twitter.
В конвое следуют 40 автомобилей и 150 единиц живой силы, говорится на сайте бундесвера.
ФРГ 16 января начала переброску персонала, обеспечивающего обслуживание зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Бывшая глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.
Бундестаг - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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В миреКристина ЛамбрехтАнджей ДудаПольшаГерманияУкраинаНАТОTwitterПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Eurofighter Typhoon
 
 
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