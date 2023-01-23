https://ria.ru/20230123/patriot-1846897786.html

Власти Германии отправили в Польшу ЗРК Patriot

Власти Германии отправили в Польшу ЗРК Patriot - РИА Новости, 23.01.2023

Власти Германии отправили в Польшу ЗРК Patriot

ФРГ начала переброску двух зенитно-ракетных систем Patriot в Польшу, сообщает оборонное ведомство страны. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T18:31

2023-01-23T18:31

2023-01-23T18:31

в мире

кристина ламбрехт

анджей дуда

польша

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БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. ФРГ начала переброску двух зенитно-ракетных систем Patriot в Польшу, сообщает оборонное ведомство страны. В конвое следуют 40 автомобилей и 150 единиц живой силы, говорится на сайте бундесвера. ФРГ 16 января начала переброску персонала, обеспечивающего обслуживание зенитно-ракетных комплексов Patriot. Бывшая глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.

https://ria.ru/20230123/koalitsiya-1846833978.html

польша

германия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кристина ламбрехт, анджей дуда, польша, германия, украина, нато, twitter, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), eurofighter typhoon