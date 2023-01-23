https://ria.ru/20230123/otvet-1846900345.html

Москва ответит на решение Риги понизить уровень дипотношений с Россией

Москва ответит на решение Риги понизить уровень дипотношений с Россией - РИА Новости, 23.01.2023

Москва ответит на решение Риги понизить уровень дипотношений с Россией

Москва ответит адекватно на решение Латвии понизить уровень дипотношений с Россией, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и лидер... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T18:42

2023-01-23T18:42

2023-01-23T18:49

москва

рига

россия

в мире

латвия

лдпр

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Москва ответит адекватно на решение Латвии понизить уровень дипотношений с Россией, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Латвия понижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, заявил в понедельник глава МИД Эдгарс Ринкевичс.Также комментируя мотивацию Риги по решению о дипотношениях, он отметил, что не Латвии, "по улицам столицы которой до сих пор маршируют потомки и ветераны Ваффен СС", ставить какие-либо условия России."Мы боремся сегодня с неонацизмом, мы защищаем мир от коричневой чумы. Латвийская же сторона последовательно поощряла героизацию бывших нацистских преступников и оправдывала реваншизм и искажение истории Второй мировой войны", - добавил он.

https://ria.ru/20230123/zakharova-1846751182.html

москва

рига

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

москва, рига, россия, в мире, латвия, лдпр