https://ria.ru/20230123/otvet-1846900345.html
Москва ответит на решение Риги понизить уровень дипотношений с Россией
Москва ответит на решение Риги понизить уровень дипотношений с Россией - РИА Новости, 23.01.2023
Москва ответит на решение Риги понизить уровень дипотношений с Россией
Москва ответит адекватно на решение Латвии понизить уровень дипотношений с Россией, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и лидер... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T18:42
2023-01-23T18:42
2023-01-23T18:49
москва
рига
россия
в мире
латвия
лдпр
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Москва ответит адекватно на решение Латвии понизить уровень дипотношений с Россией, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Латвия понижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, заявил в понедельник глава МИД Эдгарс Ринкевичс.Также комментируя мотивацию Риги по решению о дипотношениях, он отметил, что не Латвии, "по улицам столицы которой до сих пор маршируют потомки и ветераны Ваффен СС", ставить какие-либо условия России."Мы боремся сегодня с неонацизмом, мы защищаем мир от коричневой чумы. Латвийская же сторона последовательно поощряла героизацию бывших нацистских преступников и оправдывала реваншизм и искажение истории Второй мировой войны", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва, Рига, Россия, В мире, Латвия, ЛДПР
18:42 23.01.2023 (обновлено: 18:49 23.01.2023)
Москва ответит на решение Риги понизить уровень дипотношений с Россией
Слуцкий: Москва адекватно ответит на решение Риги понизить уровень дипотношений с Россией
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Москва ответит адекватно на решение Латвии понизить уровень дипотношений с Россией, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Латвия понижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, заявил в понедельник глава МИД Эдгарс Ринкевичс
.
"Решение Латвии понизить уровень дипотношений с Россией лежит в духе последовательной русофобской линии официальной Риги. Как в случае с Эстонией
, уверен, Москва ответит адекватно, как и принято на практике", - сообщил Слуцкий.
Также комментируя мотивацию Риги по решению о дипотношениях, он отметил, что не Латвии, "по улицам столицы которой до сих пор маршируют потомки и ветераны Ваффен СС", ставить какие-либо условия России.
"Мы боремся сегодня с неонацизмом, мы защищаем мир от коричневой чумы. Латвийская же сторона последовательно поощряла героизацию бывших нацистских преступников и оправдывала реваншизм и искажение истории Второй мировой войны", - добавил он.