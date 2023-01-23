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Москва ответит на решение Риги понизить уровень дипотношений с Россией - РИА Новости, 23.01.2023
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Москва ответит на решение Риги понизить уровень дипотношений с Россией
Москва ответит на решение Риги понизить уровень дипотношений с Россией - РИА Новости, 23.01.2023
Москва ответит на решение Риги понизить уровень дипотношений с Россией
Москва ответит адекватно на решение Латвии понизить уровень дипотношений с Россией, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и лидер... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T18:42
2023-01-23T18:49
москва
рига
россия
в мире
латвия
лдпр
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Москва ответит адекватно на решение Латвии понизить уровень дипотношений с Россией, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Латвия понижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, заявил в понедельник глава МИД Эдгарс Ринкевичс.Также комментируя мотивацию Риги по решению о дипотношениях, он отметил, что не Латвии, "по улицам столицы которой до сих пор маршируют потомки и ветераны Ваффен СС", ставить какие-либо условия России."Мы боремся сегодня с неонацизмом, мы защищаем мир от коричневой чумы. Латвийская же сторона последовательно поощряла героизацию бывших нацистских преступников и оправдывала реваншизм и искажение истории Второй мировой войны", - добавил он.
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москва, рига, россия, в мире, латвия, лдпр
Москва, Рига, Россия, В мире, Латвия, ЛДПР
18:42 23.01.2023 (обновлено: 18:49 23.01.2023)
 
Москва ответит на решение Риги понизить уровень дипотношений с Россией

Слуцкий: Москва адекватно ответит на решение Риги понизить уровень дипотношений с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Москва ответит адекватно на решение Латвии понизить уровень дипотношений с Россией, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Латвия понижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, заявил в понедельник глава МИД Эдгарс Ринкевичс.
"Решение Латвии понизить уровень дипотношений с Россией лежит в духе последовательной русофобской линии официальной Риги. Как в случае с Эстонией, уверен, Москва ответит адекватно, как и принято на практике", - сообщил Слуцкий.
Также комментируя мотивацию Риги по решению о дипотношениях, он отметил, что не Латвии, "по улицам столицы которой до сих пор маршируют потомки и ветераны Ваффен СС", ставить какие-либо условия России.
"Мы боремся сегодня с неонацизмом, мы защищаем мир от коричневой чумы. Латвийская же сторона последовательно поощряла героизацию бывших нацистских преступников и оправдывала реваншизм и искажение истории Второй мировой войны", - добавил он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 12:34
Захарова прокомментировала понижение уровня дипотношений с Эстонией
 
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