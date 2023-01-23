https://ria.ru/20230123/otsrochka-1846879697.html
На "Госуслугах" начали принимать заявки на отсрочку для IT-специалистов
На "Госуслугах" начали принимать заявки на отсрочку для IT-специалистов - РИА Новости, 23.01.2023
На "Госуслугах" начали принимать заявки на отсрочку для IT-специалистов
Сайт "Госуслуги" начал прием заявок на отсрочку для IT-специалистов на время весеннего призыва на срочную службу, сообщило Министерство цифрового развития,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:35
2023-01-23T17:35
2023-01-23T18:19
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сайт "Госуслуги" начал прием заявок на отсрочку для IT-специалистов на время весеннего призыва на срочную службу, сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в Telegram-канале."Сотрудники аккредитованных IT-компаний с 23 января могут воспользоваться специальным сервисом "Госуслуг" и подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Успеть подать заявления нужно до 6 февраля включительно", — говорится в заявлении.В ведомстве уточнили, что при заполнении формы необходимо указать:В министерстве подчеркнули, что теперь каждый сотрудник может подавать данные самостоятельно.В Минцифры также обратили внимание, что заявление, поданное в 2022 году, не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной, его следует подать заново.Отмечается, что при получении повестки сотруднику необходимо явиться в военкомат и иметь при себе:Как ранее пояснили в Минцифры, для получения отсрочки от весеннего призыва IT-специалист должен быть гражданином России в возрасте от 18 до 27 лет, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Ведомство также напомнило, что отсрочку получат только те сотрудники, которые работают в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.
https://ria.ru/20221228/otsrochka-1842009169.html
https://ria.ru/20230118/prizyvnik-1845751729.html
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Общество
17:35 23.01.2023 (обновлено: 18:19 23.01.2023)
На "Госуслугах" начали принимать заявки на отсрочку для IT-специалистов
"Госуслуги" начали прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для IT-специалистов
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Сайт "Госуслуги" начал прием заявок на отсрочку для IT-специалистов на время весеннего призыва на срочную службу, сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в Telegram-канале
.
"Сотрудники аккредитованных IT-компаний с 23 января могут воспользоваться специальным сервисом "Госуслуг" и подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Успеть подать заявления нужно до 6 февраля включительно", — говорится в заявлении.
В ведомстве уточнили, что при заполнении формы необходимо указать:
—ФИО;
—дату и место рождения;
—СНИЛС;
—место жительство;
—наименование вуза и дату выпуска;
—серию и номер диплома, специальность;
—стаж в аккредитованных компаниях;
—военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учете.
В министерстве подчеркнули, что теперь каждый сотрудник может подавать данные самостоятельно.
В Минцифры также обратили внимание, что заявление, поданное в 2022 году, не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной, его следует подать заново.
Отмечается, что при получении повестки сотруднику необходимо явиться в военкомат и иметь при себе:
—паспорт;
—документ воинского учета;
—водительское удостоверение (при наличии);
—подлинник диплома о высшем образовании по специальности (в соответствии с перечнем);
—подлинники справок с мест работы в аккредитованных IT-организациях за период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года.
Как ранее пояснили в Минцифры, для получения отсрочки от весеннего призыва IT-специалист должен быть гражданином России в возрасте от 18 до 27 лет, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Ведомство также напомнило, что отсрочку получат только те сотрудники, которые работают в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.