https://ria.ru/20230123/otsrochka-1846879697.html

На "Госуслугах" начали принимать заявки на отсрочку для IT-специалистов

На "Госуслугах" начали принимать заявки на отсрочку для IT-специалистов - РИА Новости, 23.01.2023

На "Госуслугах" начали принимать заявки на отсрочку для IT-специалистов

Сайт "Госуслуги" начал прием заявок на отсрочку для IT-специалистов на время весеннего призыва на срочную службу, сообщило Министерство цифрового развития,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:35

2023-01-23T17:35

2023-01-23T18:19

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сайт "Госуслуги" начал прием заявок на отсрочку для IT-специалистов на время весеннего призыва на срочную службу, сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в Telegram-канале."Сотрудники аккредитованных IT-компаний с 23 января могут воспользоваться специальным сервисом "Госуслуг" и подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Успеть подать заявления нужно до 6 февраля включительно", — говорится в заявлении.В ведомстве уточнили, что при заполнении формы необходимо указать:В министерстве подчеркнули, что теперь каждый сотрудник может подавать данные самостоятельно.В Минцифры также обратили внимание, что заявление, поданное в 2022 году, не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной, его следует подать заново.Отмечается, что при получении повестки сотруднику необходимо явиться в военкомат и иметь при себе:Как ранее пояснили в Минцифры, для получения отсрочки от весеннего призыва IT-специалист должен быть гражданином России в возрасте от 18 до 27 лет, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Ведомство также напомнило, что отсрочку получат только те сотрудники, которые работают в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.

https://ria.ru/20221228/otsrochka-1842009169.html

https://ria.ru/20230118/prizyvnik-1845751729.html

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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество