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В Чувашии 11 посетителей суши-бара госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 23.01.2023
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В Чувашии 11 посетителей суши-бара госпитализировали с отравлением
В Чувашии 11 посетителей суши-бара госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 23.01.2023
В Чувашии 11 посетителей суши-бара госпитализировали с отравлением
Одиннадцать посетителей суши-бара в Алатыре попали в городскую инфекционную больницу, у них, а также кухонного работника обнаружили сальмонеллу, сообщает в... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:40
2023-01-23T13:40
происшествия
алатырь
чувашская республика (чувашия)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Одиннадцать посетителей суши-бара в Алатыре попали в городскую инфекционную больницу, у них, а также кухонного работника обнаружили сальмонеллу, сообщает в понедельник управление Роспотребнадзора по Чувашии, приостановившего работу заведения. "По состоянию на 22 января зарегистрировано 12 случаев бактериальной кишечной инфекции у 11 посетителей и 1 кухонного работника объекта общественного питания Sushi bar (город Алатырь, улица Первомайская, 88), в том числе среди детей – 4, среди взрослых – 8. Все заболевшие были госпитализированы в инфекционный стационар. По результатам лабораторных исследований… в клиническом материале у всех заболевших обнаружена ДНК бактерий рода Сальмонелла", - говорится в сообщении. В настоящее время состояние всех больных стабильное. В сообщении отмечается, что инфекционный очаг локализован, в ходе расследования отобраны пробы воды, продуктов, взяты смывы с объектов внешней среды. Персонал заведения обследован на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций, работа суши-бара приостановлена, составлен протокол о временном запрете деятельности, добавили в региональном Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20230110/otravlenie-1843851584.html
алатырь
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происшествия, алатырь, чувашская республика (чувашия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Алатырь, Чувашская Республика (Чувашия), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
13:40 23.01.2023
 
В Чувашии 11 посетителей суши-бара госпитализировали с отравлением

Одиннадцать посетителей суши-бара в Алатыре попали в городскую инфекционную больницу

© Pixabay / qusuypaРоллы
Роллы - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Pixabay / qusuypa
Роллы. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Одиннадцать посетителей суши-бара в Алатыре попали в городскую инфекционную больницу, у них, а также кухонного работника обнаружили сальмонеллу, сообщает в понедельник управление Роспотребнадзора по Чувашии, приостановившего работу заведения.
"По состоянию на 22 января зарегистрировано 12 случаев бактериальной кишечной инфекции у 11 посетителей и 1 кухонного работника объекта общественного питания Sushi bar (город Алатырь, улица Первомайская, 88), в том числе среди детей – 4, среди взрослых – 8. Все заболевшие были госпитализированы в инфекционный стационар. По результатам лабораторных исследований… в клиническом материале у всех заболевших обнаружена ДНК бактерий рода Сальмонелла", - говорится в сообщении.
В настоящее время состояние всех больных стабильное.
В сообщении отмечается, что инфекционный очаг локализован, в ходе расследования отобраны пробы воды, продуктов, взяты смывы с объектов внешней среды. Персонал заведения обследован на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций, работа суши-бара приостановлена, составлен протокол о временном запрете деятельности, добавили в региональном Роспотребнадзоре.
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ПроисшествияАлатырьЧувашская Республика (Чувашия)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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