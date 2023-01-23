https://ria.ru/20230123/otravlenie-1846772305.html

В Чувашии 11 посетителей суши-бара госпитализировали с отравлением

В Чувашии 11 посетителей суши-бара госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 23.01.2023

В Чувашии 11 посетителей суши-бара госпитализировали с отравлением

Одиннадцать посетителей суши-бара в Алатыре попали в городскую инфекционную больницу, у них, а также кухонного работника обнаружили сальмонеллу, сообщает в... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:40

2023-01-23T13:40

2023-01-23T13:40

происшествия

алатырь

чувашская республика (чувашия)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Одиннадцать посетителей суши-бара в Алатыре попали в городскую инфекционную больницу, у них, а также кухонного работника обнаружили сальмонеллу, сообщает в понедельник управление Роспотребнадзора по Чувашии, приостановившего работу заведения. "По состоянию на 22 января зарегистрировано 12 случаев бактериальной кишечной инфекции у 11 посетителей и 1 кухонного работника объекта общественного питания Sushi bar (город Алатырь, улица Первомайская, 88), в том числе среди детей – 4, среди взрослых – 8. Все заболевшие были госпитализированы в инфекционный стационар. По результатам лабораторных исследований… в клиническом материале у всех заболевших обнаружена ДНК бактерий рода Сальмонелла", - говорится в сообщении. В настоящее время состояние всех больных стабильное. В сообщении отмечается, что инфекционный очаг локализован, в ходе расследования отобраны пробы воды, продуктов, взяты смывы с объектов внешней среды. Персонал заведения обследован на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций, работа суши-бара приостановлена, составлен протокол о временном запрете деятельности, добавили в региональном Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230110/otravlenie-1843851584.html

алатырь

чувашская республика (чувашия)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, алатырь, чувашская республика (чувашия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)