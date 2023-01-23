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Мишустин призвал повысить доступность детского отдыха в России - РИА Новости, 23.01.2023
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Мишустин призвал повысить доступность детского отдыха в России
Мишустин призвал повысить доступность детского отдыха в России - РИА Новости, 23.01.2023
Мишустин призвал повысить доступность детского отдыха в России
Детский отдых в РФ должен стать более доступным, в том числе для жителей новых регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:03
2023-01-23T11:19
общество
россия
михаил мишустин
социальный навигатор
детские вопросы
детский отдых
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Детский отдых в РФ должен стать более доступным, в том числе для жителей новых регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Особое внимание следует и дальше уделять детскому отдыху. Его делать более доступным для ребят из, в том числе, новых российских субъектов", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что туристическая отрасль в России активно развивается, расширяются меры поддержки граждан и турбизнеса."Очень важно, чтобы такая государственная помощь была направлена на улучшение сервиса и развитие инфраструктуры во всех регионах нашей страны", - отметил премьер.Он пояснил, что это создаст больше возможностей для комфортных безопасных путешествий россиян.
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общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, Детские вопросы, Детский отдых
11:03 23.01.2023 (обновлено: 11:19 23.01.2023)
 
Мишустин призвал повысить доступность детского отдыха в России

Мишустин призвал повысить доступность детского отдыха в России, включая новые регионы

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкОтдыхающие в Крыму
Отдыхающие в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Детский отдых в РФ должен стать более доступным, в том числе для жителей новых регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Особое внимание следует и дальше уделять детскому отдыху. Его делать более доступным для ребят из, в том числе, новых российских субъектов", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что туристическая отрасль в России активно развивается, расширяются меры поддержки граждан и турбизнеса.
"Очень важно, чтобы такая государственная помощь была направлена на улучшение сервиса и развитие инфраструктуры во всех регионах нашей страны", - отметил премьер.
Он пояснил, что это создаст больше возможностей для комфортных безопасных путешествий россиян.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинСоциальный навигаторДетские вопросыДетский отдых
 
 
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