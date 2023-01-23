https://ria.ru/20230123/otdykh-1846721255.html

Мишустин призвал повысить доступность детского отдыха в России

Мишустин призвал повысить доступность детского отдыха в России - РИА Новости, 23.01.2023

Мишустин призвал повысить доступность детского отдыха в России

Детский отдых в РФ должен стать более доступным, в том числе для жителей новых регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:03

2023-01-23T11:03

2023-01-23T11:19

общество

россия

михаил мишустин

социальный навигатор

детские вопросы

детский отдых

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Детский отдых в РФ должен стать более доступным, в том числе для жителей новых регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Особое внимание следует и дальше уделять детскому отдыху. Его делать более доступным для ребят из, в том числе, новых российских субъектов", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что туристическая отрасль в России активно развивается, расширяются меры поддержки граждан и турбизнеса."Очень важно, чтобы такая государственная помощь была направлена на улучшение сервиса и развитие инфраструктуры во всех регионах нашей страны", - отметил премьер.Он пояснил, что это создаст больше возможностей для комфортных безопасных путешествий россиян.

https://ria.ru/20221229/putin-1842349981.html

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общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых