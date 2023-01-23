https://ria.ru/20230123/oruzhie-1846809287.html

МИД Венгрии не будет препятствовать отправке другими странами оружия Киеву

МИД Венгрии не будет препятствовать отправке другими странами оружия Киеву - РИА Новости, 23.01.2023

МИД Венгрии не будет препятствовать отправке другими странами оружия Киеву

Венгрия не считает хорошей идеей отправку другими странами оружия Украине, но не препятствует ее осуществлению, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:08

2023-01-23T15:08

2023-01-23T16:56

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венгрия

киев

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петер сийярто

сергей лавров

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россия

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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Венгрия не считает хорошей идеей отправку другими странами оружия Украине, но не препятствует ее осуществлению, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Наша точка зрения понятна: необходим мир как можно скорее... Нашим интересам противоречит любое решение, которое может привести к эскалации, удлинению или дальнейшему распространению войны, поэтому мы не считаем правильной и хорошей идеей фокусирование на отправке оружия Украине, но в то же время не препятствуем осуществлению решений Евросоюза, касающихся этого", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Выступление транслировалось в Facebook*.По словам Сийярто, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выдвинул два финансовых вопроса: о выделении из Европейского фонда мира 500 миллионов евро на дополнительное финансирование отправки оружия Украине и о выделении 45 миллионов евро на ранее начатую миссию по подготовке украинских военных.Ранее в СМИ появилась информация, что Венгрия заблокировала новый седьмой транш европейской помощи на вооружение Украины. Такое финансирование осуществляется из Европейского фонда мира, на данный момент Киеву выделено уже шесть траншей на сумму 3,1 миллиарда евро.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

https://ria.ru/20230123/postavki-1846763237.html

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в мире, венгрия, киев, украина, петер сийярто, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, нато