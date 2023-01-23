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МИД Венгрии не будет препятствовать отправке другими странами оружия Киеву - РИА Новости, 23.01.2023
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МИД Венгрии не будет препятствовать отправке другими странами оружия Киеву
МИД Венгрии не будет препятствовать отправке другими странами оружия Киеву - РИА Новости, 23.01.2023
МИД Венгрии не будет препятствовать отправке другими странами оружия Киеву
Венгрия не считает хорошей идеей отправку другими странами оружия Украине, но не препятствует ее осуществлению, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:08
2023-01-23T16:56
в мире
венгрия
киев
украина
петер сийярто
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Венгрия не считает хорошей идеей отправку другими странами оружия Украине, но не препятствует ее осуществлению, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Наша точка зрения понятна: необходим мир как можно скорее... Нашим интересам противоречит любое решение, которое может привести к эскалации, удлинению или дальнейшему распространению войны, поэтому мы не считаем правильной и хорошей идеей фокусирование на отправке оружия Украине, но в то же время не препятствуем осуществлению решений Евросоюза, касающихся этого", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Выступление транслировалось в Facebook*.По словам Сийярто, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выдвинул два финансовых вопроса: о выделении из Европейского фонда мира 500 миллионов евро на дополнительное финансирование отправки оружия Украине и о выделении 45 миллионов евро на ранее начатую миссию по подготовке украинских военных.Ранее в СМИ появилась информация, что Венгрия заблокировала новый седьмой транш европейской помощи на вооружение Украины. Такое финансирование осуществляется из Европейского фонда мира, на данный момент Киеву выделено уже шесть траншей на сумму 3,1 миллиарда евро.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
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в мире, венгрия, киев, украина, петер сийярто, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, нато
В мире, Венгрия, Киев, Украина, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, НАТО
15:08 23.01.2023 (обновлено: 16:56 23.01.2023)
 
МИД Венгрии не будет препятствовать отправке другими странами оружия Киеву

Глава МИД Сийярто: Венгрия не будет препятствовать отправке другими странами оружия Киеву

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Венгрия не считает хорошей идеей отправку другими странами оружия Украине, но не препятствует ее осуществлению, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Наша точка зрения понятна: необходим мир как можно скорее... Нашим интересам противоречит любое решение, которое может привести к эскалации, удлинению или дальнейшему распространению войны, поэтому мы не считаем правильной и хорошей идеей фокусирование на отправке оружия Украине, но в то же время не препятствуем осуществлению решений Евросоюза, касающихся этого", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Выступление транслировалось в Facebook*.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 08:00
Европейские армии готовят к вторжению в Россию
По словам Сийярто, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выдвинул два финансовых вопроса: о выделении из Европейского фонда мира 500 миллионов евро на дополнительное финансирование отправки оружия Украине и о выделении 45 миллионов евро на ранее начатую миссию по подготовке украинских военных.
Ранее в СМИ появилась информация, что Венгрия заблокировала новый седьмой транш европейской помощи на вооружение Украины. Такое финансирование осуществляется из Европейского фонда мира, на данный момент Киеву выделено уже шесть траншей на сумму 3,1 миллиарда евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 13:13Специальная военная операция на Украине
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В миреВенгрияКиевУкраинаПетер СийяртоСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияНАТО
 
 
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