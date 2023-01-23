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Страны, накачивающие Украину оружием, несут ответственность, заявил Песков
Страны, накачивающие Украину оружием, несут ответственность, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2023
Страны, накачивающие Украину оружием, несут ответственность, заявил Песков
Расплачиваться за псевдоподдержку в виде поставок западного вооружения предстоит украинском народу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:34
2023-01-23T12:34
2023-01-23T13:45
специальная военная операция на украине
украина
сергей лавров
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нато
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Расплачиваться за псевдоподдержку в виде поставок западного вооружения предстоит украинском народу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все страны, которые так или иначе принимают участие прямо или косвенно в накачке вооружениями и в повышении технологического уровня Украины, все так или иначе за это несут ответственность", - сказал Песков.Он отметил что отвечать за действия Запада придется народу Украины.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, сергей лавров, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Лавров, Россия, НАТО
12:34 23.01.2023 (обновлено: 13:45 23.01.2023)
Страны, накачивающие Украину оружием, несут ответственность, заявил Песков
Песков заявил, что все страны, накачивающие Украину вооружением, несут ответственность