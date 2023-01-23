https://ria.ru/20230123/opzzh-1846818095.html

На Украине лишат мандатов еще четырех депутатов от ОПЗЖ

На Украине лишат мандатов еще четырех депутатов от ОПЗЖ - РИА Новости, 23.01.2023

На Украине лишат мандатов еще четырех депутатов от ОПЗЖ

Еще четырех депутатов Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) досрочно лишат мандатов, сообщает украинское... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:26

2023-01-23T15:26

2023-01-23T15:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация в днр и лнр

наталия королевская

александр пономарев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/56/1514075673_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f56433a8f3f9d170344936f4bca0c8d6.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Еще четырех депутатов Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) досрочно лишат мандатов, сообщает украинское издание "Левый берег". "В ближайшее время ожидаем новый указ (Владимира Зеленского - ред.) о лишении украинского гражданства нескольких депутатов Верховной рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов… Дальше по плану голосование в парламенте за досрочное прекращение их полномочий", - приводит слова своего источника в украинском парламенте "Левый берег". По информации источника, речь идет о Наталье Королевской, Александре Пономареве, Юрии Солоде и Олеге Волошине. Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства.

https://ria.ru/20230120/medvedchuk-1846298891.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр, наталия королевская, александр пономарев