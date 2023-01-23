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На Украине лишат мандатов еще четырех депутатов от ОПЗЖ - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/opzzh-1846818095.html
На Украине лишат мандатов еще четырех депутатов от ОПЗЖ
На Украине лишат мандатов еще четырех депутатов от ОПЗЖ - РИА Новости, 23.01.2023
На Украине лишат мандатов еще четырех депутатов от ОПЗЖ
Еще четырех депутатов Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) досрочно лишат мандатов, сообщает украинское... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:26
2023-01-23T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация в днр и лнр
наталия королевская
александр пономарев
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Еще четырех депутатов Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) досрочно лишат мандатов, сообщает украинское издание "Левый берег". "В ближайшее время ожидаем новый указ (Владимира Зеленского - ред.) о лишении украинского гражданства нескольких депутатов Верховной рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов… Дальше по плану голосование в парламенте за досрочное прекращение их полномочий", - приводит слова своего источника в украинском парламенте "Левый берег". По информации источника, речь идет о Наталье Королевской, Александре Пономареве, Юрии Солоде и Олеге Волошине. Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства.
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в мире, украина, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр, наталия королевская, александр пономарев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Ситуация в ДНР и ЛНР, Наталия Королевская, Александр Пономарев
15:26 23.01.2023
 
На Украине лишат мандатов еще четырех депутатов от ОПЗЖ

"Левый берег": еще четырех депутатов от "Оппозиционной платформы" досрочно лишат мандатов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Еще четырех депутатов Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) досрочно лишат мандатов, сообщает украинское издание "Левый берег".
"В ближайшее время ожидаем новый указ (Владимира Зеленского - ред.) о лишении украинского гражданства нескольких депутатов Верховной рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов… Дальше по плану голосование в парламенте за досрочное прекращение их полномочий", - приводит слова своего источника в украинском парламенте "Левый берег".
По информации источника, речь идет о Наталье Королевской, Александре Пономареве, Юрии Солоде и Олеге Волошине.
Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 15:55Специальная военная операция на Украине
Медведчука будут судить за госизмену, несмотря на лишение гражданства
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизньСитуация в ДНР и ЛНРНаталия КоролевскаяАлександр Пономарев
 
 
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