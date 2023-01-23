https://ria.ru/20230123/opzzh-1846818095.html
На Украине лишат мандатов еще четырех депутатов от ОПЗЖ
На Украине лишат мандатов еще четырех депутатов от ОПЗЖ - РИА Новости, 23.01.2023
На Украине лишат мандатов еще четырех депутатов от ОПЗЖ
Еще четырех депутатов Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) досрочно лишат мандатов, сообщает украинское... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:26
2023-01-23T15:26
2023-01-23T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация в днр и лнр
наталия королевская
александр пономарев
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Еще четырех депутатов Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) досрочно лишат мандатов, сообщает украинское издание "Левый берег". "В ближайшее время ожидаем новый указ (Владимира Зеленского - ред.) о лишении украинского гражданства нескольких депутатов Верховной рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов… Дальше по плану голосование в парламенте за досрочное прекращение их полномочий", - приводит слова своего источника в украинском парламенте "Левый берег". По информации источника, речь идет о Наталье Королевской, Александре Пономареве, Юрии Солоде и Олеге Волошине. Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства.
https://ria.ru/20230120/medvedchuk-1846298891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр, наталия королевская, александр пономарев
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На Украине лишат мандатов еще четырех депутатов от ОПЗЖ
"Левый берег": еще четырех депутатов от "Оппозиционной платформы" досрочно лишат мандатов