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В Госдуме доработают проект, усложняющий порядок усыновления и опеки детей - РИА Новости, 23.01.2023
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В Госдуме доработают проект, усложняющий порядок усыновления и опеки детей
В Госдуме доработают проект, усложняющий порядок усыновления и опеки детей - РИА Новости, 23.01.2023
В Госдуме доработают проект, усложняющий порядок усыновления и опеки детей
Председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн предложил в понедельник на совете Думы рассмотрение проекта об усыновлении и опеке детей... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:54
2023-01-23T16:54
общество
александр хинштейн
госдума рф
дети
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн предложил в понедельник на совете Думы рассмотрение проекта об усыновлении и опеке детей перенести с пленарного заседания, которое пройдет во вторник, в целях проработки инициативы. Кабмин внес в Госдуму законопроект 10 ноября 2022 года, которым предлагается установить, что семья, воспитывающая усыновленного ребенка, может усыновить последующего ребенка через год со вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении. Проектом также предлагается установить преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников перед всеми другими лицами быть опекунами при предварительной опеке. "Учитывая разворачивавшийся вокруг законопроекта общественный резонанс и крайнюю деликатность темы, предложил сегодня на Совете Госдумы — перенести его рассмотрение с завтрашнего пленарного заседания. Совет ГД такой подход поддержал. Коллеги высказались о необходимости более детально и без спешки проработать эту инициативу", - написал парламентарий в своем Telegram-канале. По словам парламентария, он получает множественные обращения по проекту, "усложняющему порядок усыновления и опеки детей — в том числе для родственников".
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общество, александр хинштейн, госдума рф, дети
Общество, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Дети
16:54 23.01.2023
 
В Госдуме доработают проект, усложняющий порядок усыновления и опеки детей

Хинштейн предложил доработать проект, усложняющий порядок усыновления и опеки детей

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкВоспитанница детского дома
Воспитанница детского дома - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Воспитанница детского дома. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн предложил в понедельник на совете Думы рассмотрение проекта об усыновлении и опеке детей перенести с пленарного заседания, которое пройдет во вторник, в целях проработки инициативы.
Кабмин внес в Госдуму законопроект 10 ноября 2022 года, которым предлагается установить, что семья, воспитывающая усыновленного ребенка, может усыновить последующего ребенка через год со вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении. Проектом также предлагается установить преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников перед всеми другими лицами быть опекунами при предварительной опеке.
"Учитывая разворачивавшийся вокруг законопроекта общественный резонанс и крайнюю деликатность темы, предложил сегодня на Совете Госдумы — перенести его рассмотрение с завтрашнего пленарного заседания. Совет ГД такой подход поддержал. Коллеги высказались о необходимости более детально и без спешки проработать эту инициативу", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, он получает множественные обращения по проекту, "усложняющему порядок усыновления и опеки детей — в том числе для родственников".
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