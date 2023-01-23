https://ria.ru/20230123/opeka-1846863763.html

В Госдуме доработают проект, усложняющий порядок усыновления и опеки детей

В Госдуме доработают проект, усложняющий порядок усыновления и опеки детей - РИА Новости, 23.01.2023

В Госдуме доработают проект, усложняющий порядок усыновления и опеки детей

Председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн предложил в понедельник на совете Думы рассмотрение проекта об усыновлении и опеке детей... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:54

2023-01-23T16:54

2023-01-23T16:54

общество

александр хинштейн

госдума рф

дети

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн предложил в понедельник на совете Думы рассмотрение проекта об усыновлении и опеке детей перенести с пленарного заседания, которое пройдет во вторник, в целях проработки инициативы. Кабмин внес в Госдуму законопроект 10 ноября 2022 года, которым предлагается установить, что семья, воспитывающая усыновленного ребенка, может усыновить последующего ребенка через год со вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении. Проектом также предлагается установить преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников перед всеми другими лицами быть опекунами при предварительной опеке. "Учитывая разворачивавшийся вокруг законопроекта общественный резонанс и крайнюю деликатность темы, предложил сегодня на Совете Госдумы — перенести его рассмотрение с завтрашнего пленарного заседания. Совет ГД такой подход поддержал. Коллеги высказались о необходимости более детально и без спешки проработать эту инициативу", - написал парламентарий в своем Telegram-канале. По словам парламентария, он получает множественные обращения по проекту, "усложняющему порядок усыновления и опеки детей — в том числе для родственников".

https://ria.ru/20230123/shkola-1846687492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, александр хинштейн, госдума рф, дети