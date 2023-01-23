https://ria.ru/20230123/obstrel-1846945727.html
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 23.01.2023
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
Мирная жительница была ранена в донецкой Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T23:07
2023-01-23T23:07
2023-01-23T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
димитров
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Мирная жительница была ранена в донецкой Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 22.05 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Центрально-городскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
Мэр Горловки Приходько: при обстреле города ВСУ пострадала мирная жительница