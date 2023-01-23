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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/obstrel-1846945727.html
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 23.01.2023
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
Мирная жительница была ранена в донецкой Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T23:07
2023-01-23T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
димитров
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Мирная жительница была ранена в донецкой Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 22.05 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Центрально-городскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, димитров, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Димитров, Стирол, НАТО
23:07 23.01.2023
 
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница

Мэр Горловки Приходько: при обстреле города ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Мирная жительница была ранена в донецкой Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.

"Дом по адресу: бульвар Димитрова, 39, поврежденный в результате украинской вооруженной агрессии. Перебита система отопления и газопровод. По данному адресу ранена мирная горловчанка. Сотрудники скорой медицинской помощи осматривают пострадавшую", - сообщил Приходько в телеграм-канале.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 22.05 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Центрально-городскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДимитровСтиролНАТО
 
 
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