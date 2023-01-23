https://ria.ru/20230123/obstrel-1846918418.html
При обстреле Горловки ранен мирный житель
При обстреле Горловки ранен мирный житель - РИА Новости, 23.01.2023
При обстреле Горловки ранен мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T19:50
2023-01-23T19:50
2023-01-23T19:50
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
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донецк
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие обстрела центра Горловки с позиций украинских террористов ранен мирный житель А. Ю. И. 07.12.1950 года рождения. В настоящее время мужчине оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что украинские войска в 19.00 открыли огонь по Горловке, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Предыдущий обстрел города "натовскими" снарядами был зафиксирован в 0.10. Приходько ранее сообщал, что недалеко от школы в центре Горловки были зафиксированы разрывы снарядов, выпущенных украинскими войсками. В результате обстрела школа получила повреждения. Мэр также сообщил о разрывах снарядов около супермаркета "Молоко". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол
При обстреле Горловки ранен мирный житель
Мэр Приходько сообщил, что при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель