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ВСУ выпустили по Ясиноватой еще четыре крупнокалиберных снаряда - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/obstrel-1846853573.html
ВСУ выпустили по Ясиноватой еще четыре крупнокалиберных снаряда
ВСУ выпустили по Ясиноватой еще четыре крупнокалиберных снаряда - РИА Новости, 23.01.2023
ВСУ выпустили по Ясиноватой еще четыре крупнокалиберных снаряда
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:25
2023-01-23T16:25
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Ясиноватой 12 снарядов калибром 155 миллиметров. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230123/kakhovka-1846803766.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
16:25 23.01.2023
 
ВСУ выпустили по Ясиноватой еще четыре крупнокалиберных снаряда

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой еще четыре крупнокалиберных снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Ясиноватой 12 снарядов калибром 155 миллиметров.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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