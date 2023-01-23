https://ria.ru/20230123/obstrel-1846842445.html
Школа и больница повреждены после обстрела Ясиноватой в ДНР
Школа и больница повреждены после обстрела Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 23.01.2023
Школа и больница повреждены после обстрела Ясиноватой в ДНР
Школа и центральная районная больница повреждены в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:07
2023-01-23T16:07
2023-01-23T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846847530_0:255:960:795_1920x0_80_0_0_573cf3b246fc48f7e2f37b645bba6ebf.jpg
ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Школа и центральная районная больница повреждены в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела города Ясиноватая повреждения получили социальные объекты: школа №6, Ясиноватская центральная районная больница. Пострадавших нет. Берегите себя и своих близких", - написал он в своем Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846847530_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_5b022335706972708b85a8736aed7e83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк
16:07 23.01.2023 (обновлено: 16:12 23.01.2023)
Школа и больница повреждены после обстрела Ясиноватой в ДНР
Мэр Шевченко: школа и больница повреждены после обстрела ВСУ Ясиноватой в ДНР