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Школа и больница повреждены после обстрела Ясиноватой в ДНР

Школа и больница повреждены после обстрела Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 23.01.2023

Школа и больница повреждены после обстрела Ясиноватой в ДНР

Школа и центральная районная больница повреждены в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:07

2023-01-23T16:07

2023-01-23T16:12

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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Школа и центральная районная больница повреждены в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела города Ясиноватая повреждения получили социальные объекты: школа №6, Ясиноватская центральная районная больница. Пострадавших нет. Берегите себя и своих близких", - написал он в своем Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк