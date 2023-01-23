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Школа и больница повреждены после обстрела Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 23.01.2023
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Школа и больница повреждены после обстрела Ясиноватой в ДНР
Школа и больница повреждены после обстрела Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 23.01.2023
Школа и больница повреждены после обстрела Ясиноватой в ДНР
Школа и центральная районная больница повреждены в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:07
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специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Школа и центральная районная больница повреждены в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела города Ясиноватая повреждения получили социальные объекты: школа №6, Ясиноватская центральная районная больница. Пострадавших нет. Берегите себя и своих близких", - написал он в своем Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк
16:07 23.01.2023 (обновлено: 16:12 23.01.2023)
 
Школа и больница повреждены после обстрела Ясиноватой в ДНР

Мэр Шевченко: школа и больница повреждены после обстрела ВСУ Ясиноватой в ДНР

© Фото : Глава Администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко/TelegramПоследствия обстрела Ясиноватой
Последствия обстрела Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Глава Администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко/Telegram
Последствия обстрела Ясиноватой
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Школа и центральная районная больница повреждены в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
"В результате обстрела города Ясиноватая повреждения получили социальные объекты: школа №6, Ясиноватская центральная районная больница. Пострадавших нет. Берегите себя и своих близких", - написал он в своем Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
© Фото : Глава Администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко/TelegramПоследствия обстрела Ясиноватой
Последствия обстрела Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Глава Администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко/Telegram
Последствия обстрела Ясиноватой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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