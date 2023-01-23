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Украинские войска ночью обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/obstrel-1846681845.html
Украинские войска ночью обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска ночью обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 23.01.2023
Украинские войска ночью обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли в ночь на понедельник Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T07:26
2023-01-23T07:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
стирол
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в ночь на понедельник Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк
горловка
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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, стирол, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО, СЦКК
07:26 23.01.2023
 
Украинские войска ночью обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ ночью обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 11 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ
Жилой дом Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в ночь на понедельник Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 00.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 01.45 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Рогозин о трофейных абонентских терминалах системы Starlink, которыми пользовались ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 03:52Специальная военная операция на Украине
Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСтиролНАТОСЦКК
 
 
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