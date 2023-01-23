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Украинские боевики нанесли удар по городу Золотое в ЛНР

Украинские боевики нанесли удар по городу Золотое в ЛНР - РИА Новости, 23.01.2023

Украинские боевики нанесли удар по городу Золотое в ЛНР

Украинские войска в 01.20 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по городу Золотое, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T04:13

2023-01-23T04:13

2023-01-23T04:13

специальная военная операция на украине

происшествия

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луганская народная республика

украина

сша

сцкк

bae systems

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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска в 01.20 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по городу Золотое, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230123/starlink-1846674582.html

россия

луганская народная республика

украина

сша

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происшествия, россия, луганская народная республика, украина, сша, сцкк, bae systems