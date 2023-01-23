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Соцпартия Молдавии призвала к укреплению статуса нейтралитета - РИА Новости, 23.01.2023
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Соцпартия Молдавии призвала к укреплению статуса нейтралитета
Соцпартия Молдавии призвала к укреплению статуса нейтралитета - РИА Новости, 23.01.2023
Соцпартия Молдавии призвала к укреплению статуса нейтралитета
Молдавия должна добиваться признания своего нейтралитета на международном уровне, а не отказываться от него, считает вице-спикер парламента, глава Партии... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T23:30
2023-01-23T23:30
в мире
майя санду
молдавия
нато
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КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Молдавия должна добиваться признания своего нейтралитета на международном уровне, а не отказываться от него, считает вице-спикер парламента, глава Партии социалистов Влад Батрынча. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечает, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако глава республики неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с НАТО. "Давайте признаем, что Молдавия не является и не станет серьезным военным игроком. Единственное, что Молдавия, с нашей точки зрения, должна делать - это укреплять собственный нейтралитет, добиваться его признания международными организациями, находить сторонников этого нейтралитета и проводить взвешенную дипломатию, чтобы не становиться заложниками серьезных глобальных игрищ", - заявил Батрынча в эфире телеканала TV8. По его словам, у социалистов есть видение относительно усиления статуса нейтралитета Молдавии. Они подготовили законопроект в парламенте, который четко подразумевает, что такое статус нейтралитета для министерства иностранных дел, правительства, министерства обороны и других ведомств. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
https://ria.ru/20230121/moldaviya-1846470820.html
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в мире, майя санду, молдавия, нато
В мире, Майя Санду, Молдавия, НАТО
23:30 23.01.2023
 
Соцпартия Молдавии призвала к укреплению статуса нейтралитета

Вице-спикер парламента Молдавии Батрынча призвал к укреплению статуса нейтралитета

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Молдавия должна добиваться признания своего нейтралитета на международном уровне, а не отказываться от него, считает вице-спикер парламента, глава Партии социалистов Влад Батрынча.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечает, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако глава республики неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с НАТО.
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"Давайте признаем, что Молдавия не является и не станет серьезным военным игроком. Единственное, что Молдавия, с нашей точки зрения, должна делать - это укреплять собственный нейтралитет, добиваться его признания международными организациями, находить сторонников этого нейтралитета и проводить взвешенную дипломатию, чтобы не становиться заложниками серьезных глобальных игрищ", - заявил Батрынча в эфире телеканала TV8.
По его словам, у социалистов есть видение относительно усиления статуса нейтралитета Молдавии. Они подготовили законопроект в парламенте, который четко подразумевает, что такое статус нейтралитета для министерства иностранных дел, правительства, министерства обороны и других ведомств.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
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