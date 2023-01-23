https://ria.ru/20230123/neytralitet-1846948897.html
Соцпартия Молдавии призвала к укреплению статуса нейтралитета
Соцпартия Молдавии призвала к укреплению статуса нейтралитета - РИА Новости, 23.01.2023
Соцпартия Молдавии призвала к укреплению статуса нейтралитета
Молдавия должна добиваться признания своего нейтралитета на международном уровне, а не отказываться от него, считает вице-спикер парламента, глава Партии... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T23:30
2023-01-23T23:30
2023-01-23T23:30
в мире
майя санду
молдавия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg
КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Молдавия должна добиваться признания своего нейтралитета на международном уровне, а не отказываться от него, считает вице-спикер парламента, глава Партии социалистов Влад Батрынча. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечает, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако глава республики неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с НАТО. "Давайте признаем, что Молдавия не является и не станет серьезным военным игроком. Единственное, что Молдавия, с нашей точки зрения, должна делать - это укреплять собственный нейтралитет, добиваться его признания международными организациями, находить сторонников этого нейтралитета и проводить взвешенную дипломатию, чтобы не становиться заложниками серьезных глобальных игрищ", - заявил Батрынча в эфире телеканала TV8. По его словам, у социалистов есть видение относительно усиления статуса нейтралитета Молдавии. Они подготовили законопроект в парламенте, который четко подразумевает, что такое статус нейтралитета для министерства иностранных дел, правительства, министерства обороны и других ведомств. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
https://ria.ru/20230121/moldaviya-1846470820.html
https://ria.ru/20230123/ucheniya-1846896726.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aec08ee100e154bdc4b5b788ef67dba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, молдавия, нато
В мире, Майя Санду, Молдавия, НАТО
Соцпартия Молдавии призвала к укреплению статуса нейтралитета
Вице-спикер парламента Молдавии Батрынча призвал к укреплению статуса нейтралитета
КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Молдавия должна добиваться признания своего нейтралитета на международном уровне, а не отказываться от него, считает вице-спикер парламента, глава Партии социалистов Влад Батрынча.
Ранее президент Молдавии Майя Санду
в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечает, что Санду не упомянула конкретно НАТО
, однако глава республики неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с НАТО.
"Давайте признаем, что Молдавия не является и не станет серьезным военным игроком. Единственное, что Молдавия, с нашей точки зрения, должна делать - это укреплять собственный нейтралитет, добиваться его признания международными организациями, находить сторонников этого нейтралитета и проводить взвешенную дипломатию, чтобы не становиться заложниками серьезных глобальных игрищ", - заявил Батрынча в эфире телеканала TV8.
По его словам, у социалистов есть видение относительно усиления статуса нейтралитета Молдавии. Они подготовили законопроект в парламенте, который четко подразумевает, что такое статус нейтралитета для министерства иностранных дел, правительства, министерства обороны и других ведомств.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.