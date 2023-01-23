https://ria.ru/20230123/neytralitet-1846948897.html

Соцпартия Молдавии призвала к укреплению статуса нейтралитета

Соцпартия Молдавии призвала к укреплению статуса нейтралитета - РИА Новости, 23.01.2023

Соцпартия Молдавии призвала к укреплению статуса нейтралитета

Молдавия должна добиваться признания своего нейтралитета на международном уровне, а не отказываться от него, считает вице-спикер парламента, глава Партии... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T23:30

2023-01-23T23:30

2023-01-23T23:30

в мире

майя санду

молдавия

нато

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КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Молдавия должна добиваться признания своего нейтралитета на международном уровне, а не отказываться от него, считает вице-спикер парламента, глава Партии социалистов Влад Батрынча. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечает, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако глава республики неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с НАТО. "Давайте признаем, что Молдавия не является и не станет серьезным военным игроком. Единственное, что Молдавия, с нашей точки зрения, должна делать - это укреплять собственный нейтралитет, добиваться его признания международными организациями, находить сторонников этого нейтралитета и проводить взвешенную дипломатию, чтобы не становиться заложниками серьезных глобальных игрищ", - заявил Батрынча в эфире телеканала TV8. По его словам, у социалистов есть видение относительно усиления статуса нейтралитета Молдавии. Они подготовили законопроект в парламенте, который четко подразумевает, что такое статус нейтралитета для министерства иностранных дел, правительства, министерства обороны и других ведомств. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.

https://ria.ru/20230121/moldaviya-1846470820.html

https://ria.ru/20230123/ucheniya-1846896726.html

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в мире, майя санду, молдавия, нато