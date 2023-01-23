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Молдавская оппозиция осудила призывы Санду отказаться от нейтралитета - РИА Новости, 23.01.2023
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Молдавская оппозиция осудила призывы Санду отказаться от нейтралитета
Молдавская оппозиция осудила призывы Санду отказаться от нейтралитета - РИА Новости, 23.01.2023
Молдавская оппозиция осудила призывы Санду отказаться от нейтралитета
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) осудила заявление главы республики Майи Санду о возможном отказе от нейтралитета. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:28
2023-01-23T14:28
в мире
молдавия
нато
псрм
майя санду
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КИШИНЕВ, 23 янв – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) осудила заявление главы республики Майи Санду о возможном отказе от нейтралитета. Ранее Санду в интервью изданию Politico заявила, что Молдавии следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечает, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако глава республики неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с НАТО. "ПСРМ осуждает заявление Санду о том, что Молдавия способна отказаться от своего нейтрального статуса. Никто не давал президенту мандата на подобное высказывание. Нейтралитет – основополагающая ценность нашего общества и предмет общенационального консенсуса. За нейтральный статус Молдавии, согласно всем социологическим опросам, выступает подавляющее большинство наших граждан", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте политсилы. Социалисты подчеркнули, что выражают недоверие президенту, правительству и парламентскому большинству, и настаивают на проведении в Молдавии досрочных президентских и парламентских выборов. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
https://ria.ru/20230113/integratsiya-1844725376.html
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в мире, молдавия, нато, псрм, майя санду
В мире, Молдавия, НАТО, ПСРМ, Майя Санду
14:28 23.01.2023
 
Молдавская оппозиция осудила призывы Санду отказаться от нейтралитета

Молдавская Партия социалистов осудила призывы президента Санду отказаться от нейтралитета

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 янв – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) осудила заявление главы республики Майи Санду о возможном отказе от нейтралитета.
Ранее Санду в интервью изданию Politico заявила, что Молдавии следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечает, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако глава республики неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с НАТО.
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"ПСРМ осуждает заявление Санду о том, что Молдавия способна отказаться от своего нейтрального статуса. Никто не давал президенту мандата на подобное высказывание. Нейтралитет – основополагающая ценность нашего общества и предмет общенационального консенсуса. За нейтральный статус Молдавии, согласно всем социологическим опросам, выступает подавляющее большинство наших граждан", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте политсилы.
Социалисты подчеркнули, что выражают недоверие президенту, правительству и парламентскому большинству, и настаивают на проведении в Молдавии досрочных президентских и парламентских выборов.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
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В миреМолдавияНАТОПСРММайя Санду
 
 
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