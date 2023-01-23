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СМИ: компаниям поручат следить, чтобы нефть не перепродавали с потолком цен - РИА Новости, 23.01.2023
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СМИ: компаниям поручат следить, чтобы нефть не перепродавали с потолком цен
СМИ: компаниям поручат следить, чтобы нефть не перепродавали с потолком цен - РИА Новости, 23.01.2023
СМИ: компаниям поручат следить, чтобы нефть не перепродавали с потолком цен
Российские нефтекомпании обяжут следить, чтобы при перепродаже к их нефти не применялся потолок цен, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T08:56
2023-01-23T10:47
экономика
владимир путин
россия
сша
цены на нефть
федеральная таможенная служба (фтс россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ржд
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские нефтекомпании обяжут следить, чтобы при перепродаже к их нефти не применялся потолок цен, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с проектом постановления правительства. "Российские юридические и физические лица, поставляющие нефть на экспорт, не только будут "обязаны не допускать" наличия в контрактах положения об ограничении цены, но и "обеспечивать мониторинг соблюдения иностранными покупателями, в том числе и трейдерами, агентами" выполнения этого требования в случае дальнейшей перепродажи российской нефти", — говорится в статье, но прямых цитат из документа при этом не приводится.По сведениям издания, проект постановления подготовило Минэнерго, в ближайшее время его согласуют в правительстве. В тех случаях, когда мониторинг выявит контракты с предельной ценой, компаниям предписывается в течение пяти рабочих дней уведомить ФТС и Минэнерго. Фактически контролировать соблюдение указа президента об ответных мерах на ценовой потолок будет именно ФТС. Экспортеры должны будут направлять в службу контракты, в которых определяется цена товара, и письменное заявление о том, что в этих документах нет ссылок на потолок цен. При выявлении нарушений ФТС сможет запретить поставки сырья по таким контрактам, пока их не исправят. Об этом ведомство будет уведомлять РЖД и "Транснефть". Штрафы или другие наказания пока не предусматриваются. Минэнерго каждый месяц будет запрашивать у экспортеров информацию об условиях их контрактов и на основе этих данных готовить ежеквартальные отчеты в профильную межведомственную рабочую группу, пишет газета. Потолок цен на российскую нефть начал действовать с 5 декабря вместе с нефтяным эмбарго Евросоюза. Ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Пока что лимит установлен на уровне 60 долларов за баррель, но его могут пересмотреть. С 5 февраля должны заработать аналогичные правила и для российских нефтепродуктов.В конце декабря президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов за рубеж, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается применение потолка цен. Как пояснили в Минэнерго, это относится к любым сделкам вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают требования указа. По нефти запрет начнет действовать с 1 февраля, по нефтепродуктам точную дату определит правительство.
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экономика, владимир путин, россия, сша, цены на нефть, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), ржд
Экономика, Владимир Путин, Россия, США, Цены на нефть, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), РЖД
08:56 23.01.2023 (обновлено: 10:47 23.01.2023)
 
СМИ: компаниям поручат следить, чтобы нефть не перепродавали с потолком цен

Ъ: правительство поручит компаниям следить, чтобы нефть не перепродавалась с потолком цен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские нефтекомпании обяжут следить, чтобы при перепродаже к их нефти не применялся потолок цен, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с проектом постановления правительства.
"Российские юридические и физические лица, поставляющие нефть на экспорт, не только будут "обязаны не допускать" наличия в контрактах положения об ограничении цены, но и "обеспечивать мониторинг соблюдения иностранными покупателями, в том числе и трейдерами, агентами" выполнения этого требования в случае дальнейшей перепродажи российской нефти", — говорится в статье, но прямых цитат из документа при этом не приводится.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря 2022, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
Инфографика
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По сведениям издания, проект постановления подготовило Минэнерго, в ближайшее время его согласуют в правительстве.
В тех случаях, когда мониторинг выявит контракты с предельной ценой, компаниям предписывается в течение пяти рабочих дней уведомить ФТС и Минэнерго. Фактически контролировать соблюдение указа президента об ответных мерах на ценовой потолок будет именно ФТС. Экспортеры должны будут направлять в службу контракты, в которых определяется цена товара, и письменное заявление о том, что в этих документах нет ссылок на потолок цен.
При выявлении нарушений ФТС сможет запретить поставки сырья по таким контрактам, пока их не исправят. Об этом ведомство будет уведомлять РЖД и "Транснефть". Штрафы или другие наказания пока не предусматриваются. Минэнерго каждый месяц будет запрашивать у экспортеров информацию об условиях их контрактов и на основе этих данных готовить ежеквартальные отчеты в профильную межведомственную рабочую группу, пишет газета.
Потолок цен на российскую нефть начал действовать с 5 декабря вместе с нефтяным эмбарго Евросоюза. Ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Пока что лимит установлен на уровне 60 долларов за баррель, но его могут пересмотреть. С 5 февраля должны заработать аналогичные правила и для российских нефтепродуктов.
В конце декабря президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов за рубеж, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается применение потолка цен. Как пояснили в Минэнерго, это относится к любым сделкам вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают требования указа. По нефти запрет начнет действовать с 1 февраля, по нефтепродуктам точную дату определит правительство.
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияСШАЦены на нефтьФедеральная таможенная служба (ФТС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)РЖД
 
 
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