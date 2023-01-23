08:56 23.01.2023 (обновлено: 10:47 23.01.2023)
СМИ: компаниям поручат следить, чтобы нефть не перепродавали с потолком цен
Ъ: правительство поручит компаниям следить, чтобы нефть не перепродавалась с потолком цен
Нефтяные качалки. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские нефтекомпании обяжут следить, чтобы при перепродаже к их нефти не применялся потолок цен, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с проектом постановления правительства.
"Российские юридические и физические лица, поставляющие нефть на экспорт, не только будут "обязаны не допускать" наличия в контрактах положения об ограничении цены, но и "обеспечивать мониторинг соблюдения иностранными покупателями, в том числе и трейдерами, агентами" выполнения этого требования в случае дальнейшей перепродажи российской нефти", — говорится в статье, но прямых цитат из документа при этом не приводится.
По сведениям издания, проект постановления подготовило Минэнерго, в ближайшее время его согласуют в правительстве.
В тех случаях, когда мониторинг выявит контракты с предельной ценой, компаниям предписывается в течение пяти рабочих дней уведомить ФТС и Минэнерго. Фактически контролировать соблюдение указа президента об ответных мерах на ценовой потолок будет именно ФТС. Экспортеры должны будут направлять в службу контракты, в которых определяется цена товара, и письменное заявление о том, что в этих документах нет ссылок на потолок цен.
При выявлении нарушений ФТС сможет запретить поставки сырья по таким контрактам, пока их не исправят. Об этом ведомство будет уведомлять РЖД и "Транснефть". Штрафы или другие наказания пока не предусматриваются. Минэнерго каждый месяц будет запрашивать у экспортеров информацию об условиях их контрактов и на основе этих данных готовить ежеквартальные отчеты в профильную межведомственную рабочую группу, пишет газета.
Потолок цен на российскую нефть начал действовать с 5 декабря вместе с нефтяным эмбарго Евросоюза. Ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Пока что лимит установлен на уровне 60 долларов за баррель, но его могут пересмотреть. С 5 февраля должны заработать аналогичные правила и для российских нефтепродуктов.
В конце декабря президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов за рубеж, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается применение потолка цен. Как пояснили в Минэнерго, это относится к любым сделкам вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают требования указа. По нефти запрет начнет действовать с 1 февраля, по нефтепродуктам точную дату определит правительство.