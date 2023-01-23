https://ria.ru/20230123/nato-1846951333.html

В США усомнились в надежности Германии как союзника по НАТО

В США усомнились в надежности Германии как союзника по НАТО - РИА Новости, 23.01.2023

В США усомнились в надежности Германии как союзника по НАТО

Нежелание Германии наращивать военную помощь Украине ставит вопрос о надежности ФРГ как члена НАТО, заявил сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин во время... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T23:51

2023-01-23T23:51

2023-01-23T23:51

в мире

джон корнин

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Нежелание Германии наращивать военную помощь Украине ставит вопрос о надежности ФРГ как члена НАТО, заявил сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин во время своего выступления в American Enterprise Institute. "Надеюсь, что Германия найдет возможности нарастить поддержку Украины более агрессивно, и я задаюсь вопросом, что это может значить в контексте их договоренностей в рамках НАТО, если бы альянс оказался под угрозой", - сообщил он. Корнин также задался вопросом, могут ли США положиться на Германию с учетом нынешнего подхода Берлина. Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard. Новый глава министерства обороны Германии Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО в четверг пояснял, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230123/tanki-1846948196.html

https://ria.ru/20230123/konflikt-1846939966.html

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германия

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в мире, джон корнин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, германия, россия, нато