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В США усомнились в надежности Германии как союзника по НАТО - РИА Новости, 23.01.2023
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В США усомнились в надежности Германии как союзника по НАТО
В США усомнились в надежности Германии как союзника по НАТО - РИА Новости, 23.01.2023
В США усомнились в надежности Германии как союзника по НАТО
Нежелание Германии наращивать военную помощь Украине ставит вопрос о надежности ФРГ как члена НАТО, заявил сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин во время... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T23:51
2023-01-23T23:51
в мире
джон корнин
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
германия
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Нежелание Германии наращивать военную помощь Украине ставит вопрос о надежности ФРГ как члена НАТО, заявил сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин во время своего выступления в American Enterprise Institute. "Надеюсь, что Германия найдет возможности нарастить поддержку Украины более агрессивно, и я задаюсь вопросом, что это может значить в контексте их договоренностей в рамках НАТО, если бы альянс оказался под угрозой", - сообщил он. Корнин также задался вопросом, могут ли США положиться на Германию с учетом нынешнего подхода Берлина. Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard. Новый глава министерства обороны Германии Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО в четверг пояснял, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230123/tanki-1846948196.html
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в мире, джон корнин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, германия, россия, нато
В мире, Джон Корнин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Германия, Россия, НАТО
23:51 23.01.2023
 
В США усомнились в надежности Германии как союзника по НАТО

Сенатор-республиканец Корнин усомнился в надежности Германии как союзника по НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Нежелание Германии наращивать военную помощь Украине ставит вопрос о надежности ФРГ как члена НАТО, заявил сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин во время своего выступления в American Enterprise Institute.
"Надеюсь, что Германия найдет возможности нарастить поддержку Украины более агрессивно, и я задаюсь вопросом, что это может значить в контексте их договоренностей в рамках НАТО, если бы альянс оказался под угрозой", - сообщил он.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 23:22
США утверждают, что не будут принуждать Германию поставлять танки Киеву
Корнин также задался вопросом, могут ли США положиться на Германию с учетом нынешнего подхода Берлина.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.
Новый глава министерства обороны Германии Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО в четверг пояснял, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 22:12
Сенатор-республиканец заявил, что США были не готовы к конфликту на Украине
 
В миреДжон КорнинСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаГерманияРоссияНАТО
 
 
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