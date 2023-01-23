https://ria.ru/20230123/nato-1846784847.html

Швеция надеется на продолжение переговоров с Турцией о вступлении в НАТО

Швеция надеется на продолжение переговоров с Турцией о вступлении в НАТО - РИА Новости, 23.01.2023

Швеция надеется на продолжение переговоров с Турцией о вступлении в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем рассчитывает, что Стокгольм и Анкара со временем найдут способ продолжить переговоры о вступлении королевства в РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:15

2023-01-23T14:15

2023-01-23T14:15

в мире

швеция

турция

анкара (провинция)

нато

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ЦЮРИХ, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем рассчитывает, что Стокгольм и Анкара со временем найдут способ продолжить переговоры о вступлении королевства в НАТО. Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 мск. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Также сожжение Корана осудили министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. "То, что происходило в течение последней недели, ни для кого не секрет, и, конечно, это вызвало обеспокоенность. Но я думаю, что со временем мы найдем способ сесть за стол переговоров и продолжить их", - сказал Билльстрем журналистам в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел стран Евросоюза. Он также сообщил, что Стокгольм и Анкара сохраняют контакты на дипломатическом уровне. Кроме того, Билльстрем напомнил о трехстороннем меморандуме в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары, подписанном Швецией, Финляндией и Турцией летом прошлого года. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии. В субботу МИД Турции заявил, что акция Палудана – это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.

https://ria.ru/20230123/turtsiya-1846339853.html

https://ria.ru/20230121/demonstratsiya-1846499087.html

швеция

турция

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, швеция, турция, анкара (провинция), нато