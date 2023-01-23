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Швеция надеется на продолжение переговоров с Турцией о вступлении в НАТО - РИА Новости, 23.01.2023
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Швеция надеется на продолжение переговоров с Турцией о вступлении в НАТО
Швеция надеется на продолжение переговоров с Турцией о вступлении в НАТО - РИА Новости, 23.01.2023
Швеция надеется на продолжение переговоров с Турцией о вступлении в НАТО
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем рассчитывает, что Стокгольм и Анкара со временем найдут способ продолжить переговоры о вступлении королевства в РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:15
2023-01-23T14:15
в мире
швеция
турция
анкара (провинция)
нато
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ЦЮРИХ, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем рассчитывает, что Стокгольм и Анкара со временем найдут способ продолжить переговоры о вступлении королевства в НАТО. Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 мск. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Также сожжение Корана осудили министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. "То, что происходило в течение последней недели, ни для кого не секрет, и, конечно, это вызвало обеспокоенность. Но я думаю, что со временем мы найдем способ сесть за стол переговоров и продолжить их", - сказал Билльстрем журналистам в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел стран Евросоюза. Он также сообщил, что Стокгольм и Анкара сохраняют контакты на дипломатическом уровне. Кроме того, Билльстрем напомнил о трехстороннем меморандуме в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары, подписанном Швецией, Финляндией и Турцией летом прошлого года. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии. В субботу МИД Турции заявил, что акция Палудана – это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.
https://ria.ru/20230123/turtsiya-1846339853.html
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в мире, швеция, турция, анкара (провинция), нато
В мире, Швеция, Турция, Анкара (провинция), НАТО
14:15 23.01.2023
 
Швеция надеется на продолжение переговоров с Турцией о вступлении в НАТО

МИД Швеции рассчитывает на продолжение переговоров с Турцией о вступлении страны в НАТО

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем рассчитывает, что Стокгольм и Анкара со временем найдут способ продолжить переговоры о вступлении королевства в НАТО.
Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 мск. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Также сожжение Корана осудили министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Турцию "выгоняют" из НАТО. Чем Эрдоган не угодил альянсу
"То, что происходило в течение последней недели, ни для кого не секрет, и, конечно, это вызвало обеспокоенность. Но я думаю, что со временем мы найдем способ сесть за стол переговоров и продолжить их", - сказал Билльстрем журналистам в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел стран Евросоюза.
Он также сообщил, что Стокгольм и Анкара сохраняют контакты на дипломатическом уровне.
Кроме того, Билльстрем напомнил о трехстороннем меморандуме в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары, подписанном Швецией, Финляндией и Турцией летом прошлого года.
"Мы очень надеемся на выполнение этого меморандума, чтобы мог начаться процесс ратификации турецким парламентом, и Швеция и Финляндия могли вступить в НАТО", - сказал глава шведского МИД.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
В субботу МИД Турции заявил, что акция Палудана – это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.
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В миреШвецияТурцияАнкара (провинция)НАТО
 
 
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