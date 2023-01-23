https://ria.ru/20230123/napadenie-1846930783.html
Дочь конгрессвумен арестовали за нападение на полицию
Дочь конгрессвумен арестовали за нападение на полицию - РИА Новости, 23.01.2023
Дочь конгрессвумен арестовали за нападение на полицию
Полиция Бостона арестовала дочь координатора фракции демократов в палате представителей конгресса США за осквернение монумента и нападение на сотрудника... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T21:04
2023-01-23T21:04
2023-01-23T21:04
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Полиция Бостона арестовала дочь координатора фракции демократов в палате представителей конгресса США за осквернение монумента и нападение на сотрудника правоохранительных органов, следует из пресс-релиза городской полиции. Дочь Кэтрин Кларк, 23-летнюю Джаред (Райли) Дауэлл, арестовали после того, как она расписала один из городских памятников антиполицейскими лозунгами. Ее соратники вступили в схватку с полицейскими, один из которых получил удар по лицу. "При аресте... группа примерно из 20 протестующих начала окружать офицеров, выкрикивая ругательства через мегафоны на дороге общественного пользования, приведя к остановке движения... Одного из офицеров ударили по лицу. У него пошла кровь из носа и рта", - говорится в сообщении бостонской полиции. Кларк, занимающая второй по значимости пост в иерархии демократического меньшинства, подтвердила арест дочери. "Вчера вечером моя дочь была арестована в Бостоне, штат Массачусетс... Дело будет рассматриваться юридической системой, и я доверяю этого процессу", - написала конгрессвумен в Twitter. Девушке предъявлены обвинения в "нападении с применением опасного оружия, разрушении или повреждении частной собственности и повреждении собственности посредством нанесения граффити", сообщила полиция.
https://ria.ru/20230122/pelosi-1846649080.html
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в мире, бостон, массачусетс, конгресс сша
В мире, Бостон, Массачусетс, Конгресс США
Дочь конгрессвумен арестовали за нападение на полицию
Дочь конгрессвумен Кларк арестовали за повреждение памятника и нападение на полицию
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Полиция Бостона арестовала дочь координатора фракции демократов в палате представителей конгресса США за осквернение монумента и нападение на сотрудника правоохранительных органов, следует из пресс-релиза городской полиции.
Дочь Кэтрин Кларк, 23-летнюю Джаред (Райли) Дауэлл, арестовали после того, как она расписала один из городских памятников антиполицейскими лозунгами. Ее соратники вступили в схватку с полицейскими, один из которых получил удар по лицу.
"При аресте... группа примерно из 20 протестующих начала окружать офицеров, выкрикивая ругательства через мегафоны на дороге общественного пользования, приведя к остановке движения... Одного из офицеров ударили по лицу. У него пошла кровь из носа и рта", - говорится в сообщении бостонской полиции.
Кларк, занимающая второй по значимости пост в иерархии демократического меньшинства, подтвердила арест дочери. "Вчера вечером моя дочь была арестована в Бостоне, штат Массачусетс
... Дело будет рассматриваться юридической системой, и я доверяю этого процессу", - написала конгрессвумен в Twitter.
Девушке предъявлены обвинения в "нападении с применением опасного оружия, разрушении или повреждении частной собственности и повреждении собственности посредством нанесения граффити", сообщила полиция.