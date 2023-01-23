https://ria.ru/20230123/motsart-1846900477.html
Американская ЧВК "Моцарт" выразила надежду, что получит контракт от ВСУ
Американская ЧВК "Моцарт" выразила надежду, что получит контракт от ВСУ - РИА Новости, 23.01.2023
Американская ЧВК "Моцарт" выразила надежду, что получит контракт от ВСУ
Сражающаяся на стороне Украины американская ЧВК "Моцарт" надеется получить контракт от украинских войск якобы на обучение военных и планирует консультироваться... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T18:42
2023-01-23T18:42
2023-01-23T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сражающаяся на стороне Украины американская ЧВК "Моцарт" надеется получить контракт от украинских войск якобы на обучение военных и планирует консультироваться с Вашингтоном по поводу участия в конфликтах, сообщает газета Telegraph со ссылкой на основателя ЧВК Эндрю Мильбурна. "Мильбурн заявил, что надеется, что январь 2023 года принесет первый контракт с вооруженными силами Украины на обучение", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что ЧВК основала компанию, чтобы участвовать в тендерах на получение контрактов украинских властей. Однако, скорее всего, "Моцарт" контракт не получит, пишет газета. Согласно изданию, ЧВК также планирует получать указания от американского правительства до вступления в конфликты. "Поддерживая разговор с госдепартаментом о том, на чьей стороне "хорошие ребята", группа надеется избежать любых неловких столкновений, если они поддержат группы, признанные их родной страной террористами", - отмечает газета.
https://ria.ru/20221122/bezopasnost-1833308262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:42 23.01.2023 (обновлено: 18:48 23.01.2023)
Американская ЧВК "Моцарт" выразила надежду, что получит контракт от ВСУ
ЧВК "Моцарт" надеется на контракт с ВСУ и планирует получать указания от Вашингтона
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Сражающаяся на стороне Украины американская ЧВК "Моцарт" надеется получить контракт от украинских войск якобы на обучение военных и планирует консультироваться с Вашингтоном по поводу участия в конфликтах, сообщает газета Telegraph
со ссылкой на основателя ЧВК Эндрю Мильбурна.
"Мильбурн заявил, что надеется, что январь 2023 года принесет первый контракт с вооруженными силами Украины на обучение", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что ЧВК основала компанию, чтобы участвовать в тендерах на получение контрактов украинских властей. Однако, скорее всего, "Моцарт" контракт не получит, пишет газета.
Согласно изданию, ЧВК также планирует получать указания от американского правительства до вступления в конфликты. "Поддерживая разговор с госдепартаментом о том, на чьей стороне "хорошие ребята", группа надеется избежать любых неловких столкновений, если они поддержат группы, признанные их родной страной террористами", - отмечает газета.