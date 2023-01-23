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Американская ЧВК "Моцарт" выразила надежду, что получит контракт от ВСУ - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/motsart-1846900477.html
Американская ЧВК "Моцарт" выразила надежду, что получит контракт от ВСУ
Американская ЧВК "Моцарт" выразила надежду, что получит контракт от ВСУ - РИА Новости, 23.01.2023
Американская ЧВК "Моцарт" выразила надежду, что получит контракт от ВСУ
Сражающаяся на стороне Украины американская ЧВК "Моцарт" надеется получить контракт от украинских войск якобы на обучение военных и планирует консультироваться... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T18:42
2023-01-23T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сражающаяся на стороне Украины американская ЧВК "Моцарт" надеется получить контракт от украинских войск якобы на обучение военных и планирует консультироваться с Вашингтоном по поводу участия в конфликтах, сообщает газета Telegraph со ссылкой на основателя ЧВК Эндрю Мильбурна. "Мильбурн заявил, что надеется, что январь 2023 года принесет первый контракт с вооруженными силами Украины на обучение", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что ЧВК основала компанию, чтобы участвовать в тендерах на получение контрактов украинских властей. Однако, скорее всего, "Моцарт" контракт не получит, пишет газета. Согласно изданию, ЧВК также планирует получать указания от американского правительства до вступления в конфликты. "Поддерживая разговор с госдепартаментом о том, на чьей стороне "хорошие ребята", группа надеется избежать любых неловких столкновений, если они поддержат группы, признанные их родной страной террористами", - отмечает газета.
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украина
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:42 23.01.2023 (обновлено: 18:48 23.01.2023)
 
Американская ЧВК "Моцарт" выразила надежду, что получит контракт от ВСУ

ЧВК "Моцарт" надеется на контракт с ВСУ и планирует получать указания от Вашингтона

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сражающаяся на стороне Украины американская ЧВК "Моцарт" надеется получить контракт от украинских войск якобы на обучение военных и планирует консультироваться с Вашингтоном по поводу участия в конфликтах, сообщает газета Telegraph со ссылкой на основателя ЧВК Эндрю Мильбурна.
"Мильбурн заявил, что надеется, что январь 2023 года принесет первый контракт с вооруженными силами Украины на обучение", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что ЧВК основала компанию, чтобы участвовать в тендерах на получение контрактов украинских властей. Однако, скорее всего, "Моцарт" контракт не получит, пишет газета.
Согласно изданию, ЧВК также планирует получать указания от американского правительства до вступления в конфликты. "Поддерживая разговор с госдепартаментом о том, на чьей стороне "хорошие ребята", группа надеется избежать любых неловких столкновений, если они поддержат группы, признанные их родной страной террористами", - отмечает газета.
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября 2022, 12:17
В ЛНР сравнили ЧВК "Моцарт" из США и "Группу Вагнера"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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