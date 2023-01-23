https://ria.ru/20230123/motsart-1846900477.html

Американская ЧВК "Моцарт" выразила надежду, что получит контракт от ВСУ

Американская ЧВК "Моцарт" выразила надежду, что получит контракт от ВСУ - РИА Новости, 23.01.2023

Американская ЧВК "Моцарт" выразила надежду, что получит контракт от ВСУ

Сражающаяся на стороне Украины американская ЧВК "Моцарт" надеется получить контракт от украинских войск якобы на обучение военных и планирует консультироваться... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T18:42

2023-01-23T18:42

2023-01-23T18:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:0:2090:1177_1920x0_80_0_0_d260936422b401899f31ce9ea50a8e90.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сражающаяся на стороне Украины американская ЧВК "Моцарт" надеется получить контракт от украинских войск якобы на обучение военных и планирует консультироваться с Вашингтоном по поводу участия в конфликтах, сообщает газета Telegraph со ссылкой на основателя ЧВК Эндрю Мильбурна. "Мильбурн заявил, что надеется, что январь 2023 года принесет первый контракт с вооруженными силами Украины на обучение", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что ЧВК основала компанию, чтобы участвовать в тендерах на получение контрактов украинских властей. Однако, скорее всего, "Моцарт" контракт не получит, пишет газета. Согласно изданию, ЧВК также планирует получать указания от американского правительства до вступления в конфликты. "Поддерживая разговор с госдепартаментом о том, на чьей стороне "хорошие ребята", группа надеется избежать любых неловких столкновений, если они поддержат группы, признанные их родной страной террористами", - отмечает газета.

https://ria.ru/20221122/bezopasnost-1833308262.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр