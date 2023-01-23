Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал объединить силы для достижения целей спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/medvedev-1846901951.html
Медведев призвал объединить силы для достижения целей спецоперации
Медведев призвал объединить силы для достижения целей спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023
Медведев призвал объединить силы для достижения целей спецоперации
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости объединения федеральных, региональных и муниципальных органов власти, партий и общественных РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T18:47
2023-01-23T18:53
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
владимир путин
россия
украина
донбасс
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846903449_0:415:2790:1984_1920x0_80_0_0_e3e7d04d5d94334c5d60a78ee992a95b.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости объединения федеральных, региональных и муниципальных органов власти, партий и общественных сил для достижения целей спецоперации и создания условий дальнейшего развития России. "Мы с вами живем в весьма сложный, можно сказать, поворотный период истории. Сейчас очень важно объединить усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, и, конечно, партийных организаций, всех общественных сил для того, чтобы обеспечить достижение целей специальной военной операции, а после этого создать условия для дальнейшего развития нашего государства - благополучия и безопасности жизни миллионов граждан", - сказал он на заседании бюро Высшего совета партии. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846903449_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_4d8ce6b07ae0fc702be2d9da82758ace.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, владимир путин, россия, украина, донбасс, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, Единая Россия
18:47 23.01.2023 (обновлено: 18:53 23.01.2023)
 
Медведев призвал объединить силы для достижения целей спецоперации

Медведев призвал объединить силы для достижения целей спецоперации и развития России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание бюро высшего совета партии "Единая Россия". 23 января 2023
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание бюро высшего совета партии Единая Россия. 23 января 2023 - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание бюро высшего совета партии "Единая Россия". 23 января 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости объединения федеральных, региональных и муниципальных органов власти, партий и общественных сил для достижения целей спецоперации и создания условий дальнейшего развития России.
"Мы с вами живем в весьма сложный, можно сказать, поворотный период истории. Сейчас очень важно объединить усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, и, конечно, партийных организаций, всех общественных сил для того, чтобы обеспечить достижение целей специальной военной операции, а после этого создать условия для дальнейшего развития нашего государства - благополучия и безопасности жизни миллионов граждан", - сказал он на заседании бюро Высшего совета партии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Французский колесный танк AMX-10 RC - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 08:00
Европа идет воевать с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала