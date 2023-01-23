18:47 23.01.2023 (обновлено: 18:53 23.01.2023)
Медведев призвал объединить силы для достижения целей спецоперации
Медведев призвал объединить силы для достижения целей спецоперации и развития России
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание бюро высшего совета партии "Единая Россия". 23 января 2023
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание бюро высшего совета партии "Единая Россия". 23 января 2023
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости объединения федеральных, региональных и муниципальных органов власти, партий и общественных сил для достижения целей спецоперации и создания условий дальнейшего развития России.
"Мы с вами живем в весьма сложный, можно сказать, поворотный период истории. Сейчас очень важно объединить усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, и, конечно, партийных организаций, всех общественных сил для того, чтобы обеспечить достижение целей специальной военной операции, а после этого создать условия для дальнейшего развития нашего государства - благополучия и безопасности жизни миллионов граждан", - сказал он на заседании бюро Высшего совета партии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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