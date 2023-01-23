https://ria.ru/20230123/medvedev-1846901951.html

Медведев призвал объединить силы для достижения целей спецоперации

Медведев призвал объединить силы для достижения целей спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023

Медведев призвал объединить силы для достижения целей спецоперации

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости объединения федеральных, региональных и муниципальных органов власти, партий и общественных РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T18:47

2023-01-23T18:47

2023-01-23T18:53

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

владимир путин

россия

украина

донбасс

единая россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости объединения федеральных, региональных и муниципальных органов власти, партий и общественных сил для достижения целей спецоперации и создания условий дальнейшего развития России. "Мы с вами живем в весьма сложный, можно сказать, поворотный период истории. Сейчас очень важно объединить усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, и, конечно, партийных организаций, всех общественных сил для того, чтобы обеспечить достижение целей специальной военной операции, а после этого создать условия для дальнейшего развития нашего государства - благополучия и безопасности жизни миллионов граждан", - сказал он на заседании бюро Высшего совета партии. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

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дмитрий медведев, владимир путин, россия, украина, донбасс, единая россия