https://ria.ru/20230123/mandariny-1846523585.html

Диетолог рассказала, в каком количестве мандарины вредны

Диетолог рассказала, в каком количестве мандарины вредны - РИА Новости, 23.01.2023

Диетолог рассказала, в каком количестве мандарины вредны

Переедание мандаринов может причинить вред здоровью, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T02:15

2023-01-23T02:15

2023-01-23T02:15

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россия

татьяна залетова

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питание

здоровье

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Переедание мандаринов может причинить вред здоровью, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова. Она объяснила, чем грозит избыток этих плодов в рационе.Мандарины богаты полезными веществами, прежде всего витамином С. Как и другие цитрусовые, они могут быть важным элементом здорового питания, особенно в холодное время года. Однако излишнее увлечение этим продуктом повышает риск аллергических реакций и создает дополнительную нагрузку на выделительную систему, рассказала Залетова.По словам диетолога, людям с нарушениями функций почек нужно с осторожностью относиться к мандаринам. Пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта тоже не рекомендуется употреблять слишком много этих плодов, добавила она."Мандарины, являясь цитрусовыми, обладают раздражающим действием на слизистую оболочку желудка и могут вызвать обострение гастрита у людей, которые уже имеют хронические заболевания желудочно-кишечного тракта", — пояснила Залетова.Кроме того, в мандаринах содержится достаточно много фруктозы, продолжила она.Безопасно для здоровья употреблять не более 500 граммов мандаринов в сутки, уточнила она."Норма потребления любых овощей и фруктов — это 500 граммов в день. Съедая больше, мы можем себе навредить", — подчеркнула Залетова.Диетолог советует не съедать суточную порцию мандаринов сразу, полезнее лакомиться этими фруктами понемногу в течение дня.

https://ria.ru/20230108/ves-1843437931.html

https://ria.ru/20230118/avokado-1845799313.html

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общество, россия, татьяна залетова, еда, питание, здоровье