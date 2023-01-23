Малайзия заявила о желании нарастить экспорт автозапчастей в Россию

"Беря в расчет статистику и сегодняшнюю ситуацию, в которой спрос на автозапчасти в России растет, мы с оптимизмом смотрим на увеличение нашего экспорта в Россию и вовлечения наших продуктов в страну. Мы поощряем российский бизнес выбирать малайзийские компании в качестве бизнес-партнера. В то же время мы активно продвигаем малайзийские продукты и услуги в России, а наших экспортеров побуждаем расширять свое присутствие на этих рынках, представляющий для наших производителей огромный потенциал", — сказал Джамил.