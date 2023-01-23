https://ria.ru/20230123/malayziya-1846678885.html
Малайзия заявила о желании нарастить экспорт автозапчастей в Россию
Малайзия заявила о желании нарастить экспорт автозапчастей в Россию - РИА Новости, 23.01.2023
Малайзия заявила о желании нарастить экспорт автозапчастей в Россию
Малайзия хотела бы нарастить экспорт в Россию автозапчастей, в том числе аудиосистем, динамиков и антенн, шин и других деталей автомобилей, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T06:22
2023-01-23T06:22
2023-01-23T07:02
экономика
малайзия
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151243/14/1512431401_0:429:4572:3000_1920x0_80_0_0_8dfa591bcab720cb0a2d9a7cd1a93f93.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Малайзия хотела бы нарастить экспорт в Россию автозапчастей, в том числе аудиосистем, динамиков и антенн, шин и других деталей автомобилей, заявил РИА Новости торговый советник малайзийского посольства Хайфил Элми Джамил. По его словам, в первую очередь экспорт малайзийских запчастей в Россию касается автомобильных аудиосистем, динамиков и антенн, шин для легковых автомобилей, аккумуляторов, масляных и топливных фильтров, коробок передач, тормозов, сцеплений, амортизаторов, колес, рулей, глушителей и выхлопных труб, а также автосигнализаций и свечей зажигания.
https://ria.ru/20230120/malayziya-1846195888.html
малайзия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151243/14/1512431401_0:0:4572:3428_1920x0_80_0_0_af5d7deb783084d4da9444b485613f06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, малайзия, россия, технологии
Экономика, Малайзия, Россия, Технологии
06:22 23.01.2023 (обновлено: 07:02 23.01.2023)
Малайзия заявила о желании нарастить экспорт автозапчастей в Россию
В посольстве Малайзии заявили о желании нарастить экспорт автозапчастей в Россию
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Малайзия хотела бы нарастить экспорт в Россию автозапчастей, в том числе аудиосистем, динамиков и антенн, шин и других деталей автомобилей, заявил РИА Новости торговый советник малайзийского посольства Хайфил Элми Джамил.
"Беря в расчет статистику и сегодняшнюю ситуацию, в которой спрос на автозапчасти в России растет, мы с оптимизмом смотрим на увеличение нашего экспорта в Россию и вовлечения наших продуктов в страну. Мы поощряем российский бизнес выбирать малайзийские компании в качестве бизнес-партнера. В то же время мы активно продвигаем малайзийские продукты и услуги в России, а наших экспортеров побуждаем расширять свое присутствие на этих рынках, представляющий для наших производителей огромный потенциал", — сказал Джамил.
По его словам, в первую очередь экспорт малайзийских запчастей в Россию касается автомобильных аудиосистем, динамиков и антенн, шин для легковых автомобилей, аккумуляторов, масляных и топливных фильтров, коробок передач, тормозов, сцеплений, амортизаторов, колес, рулей, глушителей и выхлопных труб, а также автосигнализаций и свечей зажигания.