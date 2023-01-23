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Во Франции план Макрона по Украине назвали безумием - РИА Новости, 23.01.2023
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Во Франции план Макрона по Украине назвали безумием
Во Франции план Макрона по Украине назвали безумием - РИА Новости, 23.01.2023
Во Франции план Макрона по Украине назвали безумием
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможных поставках танков Leclerc на Украину сродни безумию, написал в Twitter лидер французского движения... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:43
2023-01-23T17:55
в мире
эммануэль макрон
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможных поставках танков Leclerc на Украину сродни безумию, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо. "Французская армия доведена до предела, и это очень опасная эскалация в сторону третьей мировой войны", — считает он.Политик призвал Францию выступать за мир, а не за войну, навязываемую американскими ястребами. О возможной передаче Киеву танков Макрон говорил накануне на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. По его словам, такой вариант не исключен, но есть три условия: поставки не должны привести к эскалации или ослаблению французской армии, это должна быть реальная и эффективная помощь для Киева.Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику. Великобритания пообещала предоставить Challenger 2, но ключевым остается вопрос о поставках немецких Leopard 2. Германия пока воздерживается от этого, несмотря на давление со стороны союзников по НАТО. Что касается американских Abrams, то в Вашингтоне заявляли, что не видят смысла отправлять на Украину эти машины.Москва неоднократно подчеркивала, что Запад играет с огнем, накачивая киевский режим оружием. Как отмечали в Кремле, поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230123/zelenskiy-1846689655.html
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в мире, эммануэль макрон, франция, украина
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Украина
11:43 23.01.2023 (обновлено: 17:55 23.01.2023)
 
Во Франции план Макрона по Украине назвали безумием

Французский политик Филиппо назвал план Макрона по Украине безумием

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможных поставках танков Leclerc на Украину сродни безумию, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Французская армия доведена до предела, и это очень опасная эскалация в сторону третьей мировой войны", — считает он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Признание Зеленского обескуражило пользователей Сети
Политик призвал Францию выступать за мир, а не за войну, навязываемую американскими ястребами.
О возможной передаче Киеву танков Макрон говорил накануне на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. По его словам, такой вариант не исключен, но есть три условия: поставки не должны привести к эскалации или ослаблению французской армии, это должна быть реальная и эффективная помощь для Киева.
Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику. Великобритания пообещала предоставить Challenger 2, но ключевым остается вопрос о поставках немецких Leopard 2. Германия пока воздерживается от этого, несмотря на давление со стороны союзников по НАТО. Что касается американских Abrams, то в Вашингтоне заявляли, что не видят смысла отправлять на Украину эти машины.
Москва неоднократно подчеркивала, что Запад играет с огнем, накачивая киевский режим оружием. Как отмечали в Кремле, поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреЭммануэль МакронФранцияУкраина
 
 
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