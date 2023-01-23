https://ria.ru/20230123/lgoty-1846807045.html

Налоговые льготы для резидентов ОЭЗ установят в Кузбассе

Налоговые льготы для резидентов ОЭЗ установят в Кузбассе - РИА Новости, 23.01.2023

Налоговые льготы для резидентов ОЭЗ установят в Кузбассе

Налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны установят в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:03

2023-01-23T15:03

2023-01-23T17:48

экономика

михаил мишустин

сергей цивилев

кемеровская область

россия

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КЕМЕРОВО, 23 янв - РИА Новости. Налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны установят в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Правительство Кузбасса поддержало законопроект "О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О налоговых льготах субъектам инвестиционной, инновационной и производственной деятельности, управляющим организациям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам территорий опережающего социально-экономического развития" и статью 6 Закона Кемеровской области "О транспортном налоге". Они будут вынесены на рассмотрение и голосование депутатов парламента Кузбасса 25 января", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект закона предусматривает для резидентов ОЭЗ снижение ставку по налогу на прибыль на 20 лет, он подлежит зачислению в областной бюджет. Так, в течение первых 5 лет планируется не взимать налог с резидентов. В течение следующих пяти налоговых периодов он будет составлять 5%; последующие 10 лет, но не более срока существования особой экономической зоны - 13,5%. Также предлагается освободить резидентов на 10 лет от уплаты транспортного налога в отношении грузовых автомобилей, автобусов и других самоходных машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу (начиная с налогового периода, в котором этот транспорт зарегистрирован, но не более срока существования ОЭЗ). "В ноябре 2022 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кузбасс". Теперь мы проводим последовательную работу по привлечению в ОЭЗ новых резидентов, созданию благоприятного инвестиционного климата. Прежде всего, для новых резидентов могут быть привлекательны новые налоговые льготы", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. По словам министра экономического развития Кузбасса Константина Пытченко, в 2023 году планируется рассмотреть не менее шести заявок от потенциальных резидентов особой экономической зоны с ожидаемым объемом инвестиций около 93 миллиардов рублей и созданием к 2030 году не менее 1,2 тысячи рабочих мест. Еще 9 компаний готовы реализовать на территории ОЭЗ проекты с общим объемом инвестиций около 30 миллиардов рублей, в результате будет создано более 800 рабочих мест.

https://ria.ru/20230117/roskachestvo-1845531296.html

https://ria.ru/20230112/agrolitsey-1844384003.html

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экономика, михаил мишустин, сергей цивилев, кемеровская область, россия