https://ria.ru/20230123/lev-1846834989.html

В зоопарке в Приморье лев ранил женщину, которая залезла к нему в вольер

В зоопарке в Приморье лев ранил женщину, которая залезла к нему в вольер - РИА Новости, 23.01.2023

В зоопарке в Приморье лев ранил женщину, которая залезла к нему в вольер

Посетительница зоопарка "Чудесный" в Приморье, находясь в состоянии алкогольного опьянения, залезла в вольер к льву, зверь травмировал ей руку, сообщил зоопарк. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:54

2023-01-23T15:54

2023-01-23T18:38

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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Посетительница зоопарка "Чудесный" в Приморье, находясь в состоянии алкогольного опьянения, залезла в вольер к льву, зверь травмировал ей руку, сообщил зоопарк.Женщина в компании двух друзей пришла в зоопарк под вечер и зашла в подсобку к рабочим зоопарка."Провожая ее к выходу, сотрудники обратили внимание, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Ей сделали замечание и предупредили, что могут попросить покинуть территорию, если она не успокоится. Двое её попутчиков, взяв женщину под руки, продолжили прогулку. В какой-то момент женщина вновь осталась одна и направилась к клетке с нашим львом Аристо. Судя по видео, она осмотрелась и начала перелазить через ограждение, в метре от которого висит табличка "За ограждения не заходить", - сообщили в "Чудесном".В зоопарке отметили, что в этот момент к ней с криками побежали сотрудники, но женщина не остановилась. "Всё произошло за считанные секунды. К сожалению, она оказалась очень близко к вольеру, и хищник схватил её за руку. Оттащив женщину от клетки, сотрудники оказали ей первую помощь и сразу же вызвали "скорую". Сейчас женщина в больнице, и мы очень надеемся, что наши врачи спасут ей руку", - говорится в сообщении.В зоопарке добавили, что переживают за здоровье пострадавшей и просят граждан не посещать аналогичные места после употребления алкогольных напитков. Прибывшие на место происшествия врачи и полицейский подтвердили, что пострадавшая женщина была пьяна, уточнил представитель зоопарка РИА Новости.По данным прокуратуры Приморья, происшествие случилось в частном зоопарке в приморском селе Борисовка, пострадавшая 1985 года рождения госпитализирована "с рваными ранами тела и конечностей". "Уссурийская городская прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по факту произошедшего", - говорится в сообщении.Как пояснил РИА Новости представитель надзорного ведомства, проверка организована полицией и СУСК региона. Отмечается, что прокуратура также оценит исполнение требований законодательства при организации работы зоопарка, "в том числе полноте мер, принимаемых к обеспечению безопасности посетителей ".

https://ria.ru/20230123/verblyud-1846735631.html

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здоровье - общество, россия, происшествия, новости - туризм