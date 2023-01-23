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Ленобласть заняла 15 место рейтинга производительности труда субъектов РФ - РИА Новости, 23.01.2023
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Ленинградская область
https://ria.ru/20230123/lenoblast-1846741553.html
Ленобласть заняла 15 место рейтинга производительности труда субъектов РФ
Ленобласть заняла 15 место рейтинга производительности труда субъектов РФ - РИА Новости, 23.01.2023
Ленобласть заняла 15 место рейтинга производительности труда субъектов РФ
Региональный центр компетенций Ленинградской области по итогам 2022 года занял 15 место в рейтинге субъектов РФ по реализации нацпроекта "Производительность... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:13
2023-01-23T12:13
ленинградская область
работа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Региональный центр компетенций Ленинградской области по итогам 2022 года занял 15 место в рейтинге субъектов РФ по реализации нацпроекта "Производительность труда" федерального центра компетенций в сфере производительности труда, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, при составлении рейтинга учитывались девять показателей работы РЦК. Так, было отмечено, что в 2022 году областной центр завершил работу по комплектации штата экспертов, выполнил планы по вовлечению предприятий, по обучению сотрудников предприятий и подготовке инструкторов, количеству реализованных проектов, доли проектов, достигших целевого уровня развития производственной системы. Кроме того, оценивался уровень удовлетворенности работой РЦК и тиражирование экспертами лучших практик на производствах. За год Региональный центр компетенций Ленинградской области повысил свою позицию на 11 пунктов."Сегодня на сопровождении экспертов РЦК 24 предприятия региона, также специалисты обучают бережливым технологиям сотрудников предприятий на учебно-производственной площадке "Фабрика процессов", — отметили в пресс-службе.
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работа
Ленинградская область , Работа
12:13 23.01.2023
 

Ленобласть заняла 15 место рейтинга производительности труда субъектов РФ

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкРабочий на предприятии
Рабочий на предприятии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Рабочий на предприятии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Региональный центр компетенций Ленинградской области по итогам 2022 года занял 15 место в рейтинге субъектов РФ по реализации нацпроекта "Производительность труда" федерального центра компетенций в сфере производительности труда, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, при составлении рейтинга учитывались девять показателей работы РЦК. Так, было отмечено, что в 2022 году областной центр завершил работу по комплектации штата экспертов, выполнил планы по вовлечению предприятий, по обучению сотрудников предприятий и подготовке инструкторов, количеству реализованных проектов, доли проектов, достигших целевого уровня развития производственной системы. Кроме того, оценивался уровень удовлетворенности работой РЦК и тиражирование экспертами лучших практик на производствах. За год Региональный центр компетенций Ленинградской области повысил свою позицию на 11 пунктов.
Ленинградская область готова перестроить поставки продукции лесопереработки на внутренний рынок - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 11:11Ленинградская область
Ленобласть перенаправит поставки продукции ЛПК на внутренний рынок
"Сегодня на сопровождении экспертов РЦК 24 предприятия региона, также специалисты обучают бережливым технологиям сотрудников предприятий на учебно-производственной площадке "Фабрика процессов", — отметили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьРабота
 
 
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