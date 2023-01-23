https://ria.ru/20230123/lenoblast-1846741553.html

Ленобласть заняла 15 место рейтинга производительности труда субъектов РФ

Ленобласть заняла 15 место рейтинга производительности труда субъектов РФ - РИА Новости, 23.01.2023

Ленобласть заняла 15 место рейтинга производительности труда субъектов РФ

Региональный центр компетенций Ленинградской области по итогам 2022 года занял 15 место в рейтинге субъектов РФ по реализации нацпроекта "Производительность... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:13

2023-01-23T12:13

2023-01-23T12:13

ленинградская область

работа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Региональный центр компетенций Ленинградской области по итогам 2022 года занял 15 место в рейтинге субъектов РФ по реализации нацпроекта "Производительность труда" федерального центра компетенций в сфере производительности труда, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, при составлении рейтинга учитывались девять показателей работы РЦК. Так, было отмечено, что в 2022 году областной центр завершил работу по комплектации штата экспертов, выполнил планы по вовлечению предприятий, по обучению сотрудников предприятий и подготовке инструкторов, количеству реализованных проектов, доли проектов, достигших целевого уровня развития производственной системы. Кроме того, оценивался уровень удовлетворенности работой РЦК и тиражирование экспертами лучших практик на производствах. За год Региональный центр компетенций Ленинградской области повысил свою позицию на 11 пунктов."Сегодня на сопровождении экспертов РЦК 24 предприятия региона, также специалисты обучают бережливым технологиям сотрудников предприятий на учебно-производственной площадке "Фабрика процессов", — отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230120/postavki-1846178510.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

работа