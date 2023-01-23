Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали больше тратить на лекарства, показал опрос - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/lekarstva-1846666472.html
Россияне стали больше тратить на лекарства, показал опрос
Россияне стали больше тратить на лекарства, показал опрос - РИА Новости, 23.01.2023
Россияне стали больше тратить на лекарства, показал опрос
Россияне за последние полгода стали меньше тратить на путешествия, рестораны и покупку электроники, но при этом больше - на лекарства и ЖКХ, следует из... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T00:18
2023-01-23T00:26
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845465055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a354f9371814dbbd1036433586843450.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россияне за последние полгода стали меньше тратить на путешествия, рестораны и покупку электроники, но при этом больше - на лекарства и ЖКХ, следует из материалов консалтинговой компании "Яков и партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и исследовательского холдинга "Ромир", имеющихся в распоряжении РИА Новости. "С точки зрения оценки трат за последние полгода респонденты уже отметили снижение расходов на предметы роскоши, путешествия, рестораны и электронику. При этом опрошенные заявили об увеличении расходов на ЖКХ, лекарственные препараты и медицинские услуги, продукты, связь и интернет, а также бытовую химию", - говорится в исследовании.Отмечается, что потребители менее склонны ожидать дальнейшего роста расходов по тем категориям, где они отметили прирост за последние полгода. Так, в категориях бытовой химии и медуслуг существует двукратный разрыв, по ЖКХ, связи и питанию дома - более 11%. Отмечается, что, с точки зрения ожиданий, в ближайшие шесть месяцев основные поводы для беспокойства потребителей связаны с уровнем дохода, эмоциональным состоянием и физическим здоровьем. Также 78% опрошенных отметили, что на возврат к прежней жизни может потребоваться от года до нескольких лет. "Несмотря на прогнозируемые трудности, в качестве основной стратегии их преодоления российские потребители обозначили не только сокращение расходов на крупные покупки, но и намерения помогать своим близким. При этом интересен тот факт, что абсолютное большинство не рассматривают переезд в другую страну или регион как ответную меру на преодоление трудностей", - подчеркивает младший партнер консалтинговой компании Денис Довганич,
https://ria.ru/20230120/avtomobili-1846144175.html
https://ria.ru/20230119/kharassment-1845863132.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845465055_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df8240776f1e8e5a991984e3b5eeef66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
00:18 23.01.2023 (обновлено: 00:26 23.01.2023)
 
Россияне стали больше тратить на лекарства, показал опрос

"Ромир": россияне стали меньше тратить на путешествия и больше на лекарства

© iStock.com / vitapixПрием лекарств
Прием лекарств - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© iStock.com / vitapix
Прием лекарств. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россияне за последние полгода стали меньше тратить на путешествия, рестораны и покупку электроники, но при этом больше - на лекарства и ЖКХ, следует из материалов консалтинговой компании "Яков и партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и исследовательского холдинга "Ромир", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"С точки зрения оценки трат за последние полгода респонденты уже отметили снижение расходов на предметы роскоши, путешествия, рестораны и электронику. При этом опрошенные заявили об увеличении расходов на ЖКХ, лекарственные препараты и медицинские услуги, продукты, связь и интернет, а также бытовую химию", - говорится в исследовании.
Автомобили Lada - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 06:12
Более половины россиян хотят приобрести автомобиль, показало исследование
Отмечается, что потребители менее склонны ожидать дальнейшего роста расходов по тем категориям, где они отметили прирост за последние полгода. Так, в категориях бытовой химии и медуслуг существует двукратный разрыв, по ЖКХ, связи и питанию дома - более 11%.
"Это может говорить о том, что россияне ожидают, что уже достигли потолка роста потребления в данных категориях и не планируют дальше наращивать по ним расходы", - считает младший партнер консалтинговой компании Евгений Якушкин.
Отмечается, что, с точки зрения ожиданий, в ближайшие шесть месяцев основные поводы для беспокойства потребителей связаны с уровнем дохода, эмоциональным состоянием и физическим здоровьем. Также 78% опрошенных отметили, что на возврат к прежней жизни может потребоваться от года до нескольких лет.
"Несмотря на прогнозируемые трудности, в качестве основной стратегии их преодоления российские потребители обозначили не только сокращение расходов на крупные покупки, но и намерения помогать своим близким. При этом интересен тот факт, что абсолютное большинство не рассматривают переезд в другую страну или регион как ответную меру на преодоление трудностей", - подчеркивает младший партнер консалтинговой компании Денис Довганич,
Девушка на рабочем месте - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 03:09
Россиянки стали чаще жаловаться на харассмент, показало исследование
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала