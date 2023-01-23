https://ria.ru/20230123/lekarstva-1846666472.html

Россияне стали больше тратить на лекарства, показал опрос

Россияне стали больше тратить на лекарства, показал опрос - РИА Новости, 23.01.2023

Россияне стали больше тратить на лекарства, показал опрос

Россияне за последние полгода стали меньше тратить на путешествия, рестораны и покупку электроники, но при этом больше - на лекарства и ЖКХ, следует из... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T00:18

2023-01-23T00:18

2023-01-23T00:26

общество

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россияне за последние полгода стали меньше тратить на путешествия, рестораны и покупку электроники, но при этом больше - на лекарства и ЖКХ, следует из материалов консалтинговой компании "Яков и партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и исследовательского холдинга "Ромир", имеющихся в распоряжении РИА Новости. "С точки зрения оценки трат за последние полгода респонденты уже отметили снижение расходов на предметы роскоши, путешествия, рестораны и электронику. При этом опрошенные заявили об увеличении расходов на ЖКХ, лекарственные препараты и медицинские услуги, продукты, связь и интернет, а также бытовую химию", - говорится в исследовании.Отмечается, что потребители менее склонны ожидать дальнейшего роста расходов по тем категориям, где они отметили прирост за последние полгода. Так, в категориях бытовой химии и медуслуг существует двукратный разрыв, по ЖКХ, связи и питанию дома - более 11%. Отмечается, что, с точки зрения ожиданий, в ближайшие шесть месяцев основные поводы для беспокойства потребителей связаны с уровнем дохода, эмоциональным состоянием и физическим здоровьем. Также 78% опрошенных отметили, что на возврат к прежней жизни может потребоваться от года до нескольких лет. "Несмотря на прогнозируемые трудности, в качестве основной стратегии их преодоления российские потребители обозначили не только сокращение расходов на крупные покупки, но и намерения помогать своим близким. При этом интересен тот факт, что абсолютное большинство не рассматривают переезд в другую страну или регион как ответную меру на преодоление трудностей", - подчеркивает младший партнер консалтинговой компании Денис Довганич,

https://ria.ru/20230120/avtomobili-1846144175.html

https://ria.ru/20230119/kharassment-1845863132.html

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общество, россия