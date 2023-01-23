https://ria.ru/20230123/lavrov-1846785005.html
Лавров заявил о переходе США всех красных линий
Лавров заявил о переходе США всех красных линий - РИА Новости, 23.01.2023
Лавров заявил о переходе США всех красных линий
Угрожая другим странам, чтобы те не работали с Россией, США уже переходят все красные линии, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:15
2023-01-23T14:15
2023-01-23T14:57
сергей лавров
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Угрожая другим странам, чтобы те не работали с Россией, США уже переходят все красные линии, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Давление, которое США оказывают на африканские страны, оно ведь не только на них оказывается, но и на азиатские, латиноамериканские страны, постоянно публично заявляют, что те, кто сотрудничают с Россией, пожалеют, грозят крупным государствам, которые представляют собой великие тысячелетние цивилизации... Угрожая и оказывая давление, США, и англичане тоже, переходят все красные линии", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД ЮАР.
https://ria.ru/20230123/rossiya-1846778090.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:15 23.01.2023 (обновлено: 14:57 23.01.2023)
Лавров заявил о переходе США всех красных линий
Лавров заявил, что США переходят все красные линии, угрожая другим странам