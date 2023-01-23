https://ria.ru/20230123/lavrov-1846785005.html

Лавров заявил о переходе США всех красных линий

Лавров заявил о переходе США всех красных линий - РИА Новости, 23.01.2023

Лавров заявил о переходе США всех красных линий

Угрожая другим странам, чтобы те не работали с Россией, США уже переходят все красные линии, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:15

2023-01-23T14:15

2023-01-23T14:57

сергей лавров

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg

ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Угрожая другим странам, чтобы те не работали с Россией, США уже переходят все красные линии, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Давление, которое США оказывают на африканские страны, оно ведь не только на них оказывается, но и на азиатские, латиноамериканские страны, постоянно публично заявляют, что те, кто сотрудничают с Россией, пожалеют, грозят крупным государствам, которые представляют собой великие тысячелетние цивилизации... Угрожая и оказывая давление, США, и англичане тоже, переходят все красные линии", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД ЮАР.

https://ria.ru/20230123/rossiya-1846778090.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей лавров, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)