https://ria.ru/20230123/krizis-1846882455.html

Медведев заявил о серьезном кризисе в институтах мировой дипломатии

Медведев заявил о серьезном кризисе в институтах мировой дипломатии - РИА Новости, 23.01.2023

Медведев заявил о серьезном кризисе в институтах мировой дипломатии

Институты мировой дипломатии, такие как ООН и подобные ей международные площадки, переживают серьезный кризис, противники РФ пытаются использовать их для... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:45

2023-01-23T17:45

2023-01-23T18:47

дмитрий медведев

россия

оон

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846901361_0:340:3038:2048_1920x0_80_0_0_a6d0723bc199e6924e63cf497d564e60.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Институты мировой дипломатии, такие как ООН и подобные ей международные площадки, переживают серьезный кризис, противники РФ пытаются использовать их для антироссийских инициатив, задача дипломатов - препятствовать этой циничной линии Запада, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Институты многосторонней дипломатии переживают очень серьезный кризис. ООН, прежде всего как ведущий международный институт, другие международные площадки - они были когда-то созданы для разрешения спорных и конфликтных ситуаций. А сейчас они превратились в поле боя, причем наши противники пытаются заручиться большим количеством голосов в поддержку абсолютно антироссийских инициатив", - сказал Медведев в ходе первого в этом году заседания Бюро Высшего совета партии.Он добавил, что для этого в ход идет и экономическое давление, и шантаж, и подкуп политических элит."Задача нашей дипломатии остается в том, чтобы препятствовать этой циничной линии западных стран", - подчеркнул Медведев.Он добавил, что "Единая Россия" также активно участвует в этой работе и предложил подумать над новыми подходами к развитию партийной дипломатии.

https://ria.ru/20230123/rossiya-1846778090.html

https://ria.ru/20230123/latviya-1846819070.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, россия, оон, единая россия