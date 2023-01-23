17:45 23.01.2023 (обновлено: 18:47 23.01.2023)
Медведев заявил о серьезном кризисе в институтах мировой дипломатии
Медведев: институты мировой дипломатии переживают кризис, превратившись в поле боя
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание бюро высшего совета партии "Единая Россия"
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание бюро высшего совета партии "Единая Россия"
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Институты мировой дипломатии, такие как ООН и подобные ей международные площадки, переживают серьезный кризис, противники РФ пытаются использовать их для антироссийских инициатив, задача дипломатов - препятствовать этой циничной линии Запада, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Институты многосторонней дипломатии переживают очень серьезный кризис. ООН, прежде всего как ведущий международный институт, другие международные площадки - они были когда-то созданы для разрешения спорных и конфликтных ситуаций. А сейчас они превратились в поле боя, причем наши противники пытаются заручиться большим количеством голосов в поддержку абсолютно антироссийских инициатив", - сказал Медведев в ходе первого в этом году заседания Бюро Высшего совета партии.
Он добавил, что для этого в ход идет и экономическое давление, и шантаж, и подкуп политических элит.
"Задача нашей дипломатии остается в том, чтобы препятствовать этой циничной линии западных стран", - подчеркнул Медведев.
Он добавил, что "Единая Россия" также активно участвует в этой работе и предложил подумать над новыми подходами к развитию партийной дипломатии.