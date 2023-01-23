https://ria.ru/20230123/krasnopolevka-1846786647.html

Минобороны подтвердило освобождение Краснополья в ДНР

Минобороны подтвердило освобождение Краснополья в ДНР - РИА Новости, 23.01.2023

Минобороны подтвердило освобождение Краснополья в ДНР

Подразделения Южного военного округа ВС РФ и добровольцы штурмовых отрядов на Донецком направлении освободили населенный пункт Краснополье в ДНР, уничтожив за... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:18

2023-01-23T14:18

2023-01-23T14:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Подразделения Южного военного округа ВС РФ и добровольцы штурмовых отрядов на Донецком направлении освободили населенный пункт Краснополье в ДНР, уничтожив за сутки на данном участке свыше 60 военнослужащих противника, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр