https://ria.ru/20230123/krasnopolevka-1846786647.html
Минобороны подтвердило освобождение Краснополья в ДНР
Минобороны подтвердило освобождение Краснополья в ДНР - РИА Новости, 23.01.2023
Минобороны подтвердило освобождение Краснополья в ДНР
Подразделения Южного военного округа ВС РФ и добровольцы штурмовых отрядов на Донецком направлении освободили населенный пункт Краснополье в ДНР, уничтожив за... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:18
2023-01-23T14:18
2023-01-23T14:28
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Подразделения Южного военного округа ВС РФ и добровольцы штурмовых отрядов на Донецком направлении освободили населенный пункт Краснополье в ДНР, уничтожив за сутки на данном участке свыше 60 военнослужащих противника, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:18 23.01.2023 (обновлено: 14:28 23.01.2023)
Минобороны подтвердило освобождение Краснополья в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Краснополья на Донецком направлении