https://ria.ru/20230123/kozak-1846754138.html
В Кремле ответили на вопрос о назначении Козака главой Счетной палаты
В Кремле ответили на вопрос о назначении Козака главой Счетной палаты - РИА Новости, 23.01.2023
В Кремле ответили на вопрос о назначении Козака главой Счетной палаты
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак может возглавить Счетную... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:45
2023-01-23T12:45
2023-01-23T13:02
политика
дмитрий козак
россия
дмитрий песков
счетная палата рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151477/33/1514773308_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_76afcf0503bbb8277ef590c5ced049d2.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак может возглавить Счетную палату, заявил, что Кремль не анонсирует кадровые перспективы. Ранее в СМИ появилась информация, что наиболее вероятным кандидатом на пост главы Счетной палаты стал замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
https://ria.ru/20221218/zakon-1839512910.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151477/33/1514773308_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_7cd5a842c756b47d798dc9ee6feaba22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий козак, россия, дмитрий песков, счетная палата рф
Политика, Дмитрий Козак, Россия, Дмитрий Песков, Счетная палата РФ
12:45 23.01.2023 (обновлено: 13:02 23.01.2023)
В Кремле ответили на вопрос о назначении Козака главой Счетной палаты
Песков на вопрос о назначении Козака заявил, что Кремль не анонсирует кадровые изменения