https://ria.ru/20230123/kozak-1846754138.html

В Кремле ответили на вопрос о назначении Козака главой Счетной палаты

В Кремле ответили на вопрос о назначении Козака главой Счетной палаты - РИА Новости, 23.01.2023

В Кремле ответили на вопрос о назначении Козака главой Счетной палаты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак может возглавить Счетную... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:45

2023-01-23T12:45

2023-01-23T13:02

политика

дмитрий козак

россия

дмитрий песков

счетная палата рф

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак может возглавить Счетную палату, заявил, что Кремль не анонсирует кадровые перспективы. Ранее в СМИ появилась информация, что наиболее вероятным кандидатом на пост главы Счетной палаты стал замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

https://ria.ru/20221218/zakon-1839512910.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, дмитрий козак, россия, дмитрий песков, счетная палата рф