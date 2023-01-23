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В Кремле ответили на вопрос о назначении Козака главой Счетной палаты - РИА Новости, 23.01.2023
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В Кремле ответили на вопрос о назначении Козака главой Счетной палаты
В Кремле ответили на вопрос о назначении Козака главой Счетной палаты - РИА Новости, 23.01.2023
В Кремле ответили на вопрос о назначении Козака главой Счетной палаты
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак может возглавить Счетную... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:45
2023-01-23T13:02
политика
дмитрий козак
россия
дмитрий песков
счетная палата рф
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак может возглавить Счетную палату, заявил, что Кремль не анонсирует кадровые перспективы. Ранее в СМИ появилась информация, что наиболее вероятным кандидатом на пост главы Счетной палаты стал замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
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политика, дмитрий козак, россия, дмитрий песков, счетная палата рф
Политика, Дмитрий Козак, Россия, Дмитрий Песков, Счетная палата РФ
12:45 23.01.2023 (обновлено: 13:02 23.01.2023)
 
В Кремле ответили на вопрос о назначении Козака главой Счетной палаты

Песков на вопрос о назначении Козака заявил, что Кремль не анонсирует кадровые изменения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак может возглавить Счетную палату, заявил, что Кремль не анонсирует кадровые перспективы.
Ранее в СМИ появилась информация, что наиболее вероятным кандидатом на пост главы Счетной палаты стал замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
"Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые перспективы, не будет это делать и на этот раз", - сказал Песков, отвечая на вопрос о кандидатуре Козака на пост главы счетной палаты.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря 2022, 12:13
Путин подписал закон, уточняющий порядок назначения главы Счетной палаты
 
ПолитикаДмитрий КозакРоссияДмитрий ПесковСчетная палата РФ
 
 
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