Рейтинг@Mail.ru
Госдеп назвал сожжение Корана в Швеции провокацией - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/koran-1846949072.html
Госдеп назвал сожжение Корана в Швеции провокацией
Госдеп назвал сожжение Корана в Швеции провокацией - РИА Новости, 23.01.2023
Госдеп назвал сожжение Корана в Швеции провокацией
Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс не исключил, что сожжение Корана в Швеции было провокацией, призванной затруднить расширение НАТО. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T23:30
2023-01-23T23:30
в мире
нед прайс
швеция
турция
нато
государственный департамент сша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс не исключил, что сожжение Корана в Швеции было провокацией, призванной затруднить расширение НАТО. В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. "Это было частное лицо, провокатор, некто, кто, возможно, намеренно стремился вбить клин между двумя нашими близкими партнерами - Турцией и Швецией, кто, возможно, намеренно стремился осложнить идущие переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО", - сказал Прайс на брифинге. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
https://ria.ru/20230123/koran-1846946583.html
швеция
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fa88125d80ec47bb97eb6fbc627ef77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нед прайс, швеция, турция, нато, государственный департамент сша, сша
В мире, Нед Прайс, Швеция, Турция, НАТО, Государственный департамент США, США
23:30 23.01.2023
 
Госдеп назвал сожжение Корана в Швеции провокацией

Госдеп допустил, что сожжение Корана было провокацией против расширения НАТО

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс не исключил, что сожжение Корана в Швеции было провокацией, призванной затруднить расширение НАТО.
В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции.
"Это было частное лицо, провокатор, некто, кто, возможно, намеренно стремился вбить клин между двумя нашими близкими партнерами - Турцией и Швецией, кто, возможно, намеренно стремился осложнить идущие переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО", - сказал Прайс на брифинге.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
Коран - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 23:14
Радикал Палудан пригрозил сжечь Коран у российского посольства
 
В миреНед ПрайсШвецияТурцияНАТОГосударственный департамент СШАСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала