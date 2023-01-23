https://ria.ru/20230123/koran-1846949072.html
Госдеп назвал сожжение Корана в Швеции провокацией
Госдеп назвал сожжение Корана в Швеции провокацией - РИА Новости, 23.01.2023
Госдеп назвал сожжение Корана в Швеции провокацией
Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс не исключил, что сожжение Корана в Швеции было провокацией, призванной затруднить расширение НАТО. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T23:30
2023-01-23T23:30
2023-01-23T23:30
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс не исключил, что сожжение Корана в Швеции было провокацией, призванной затруднить расширение НАТО. В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. "Это было частное лицо, провокатор, некто, кто, возможно, намеренно стремился вбить клин между двумя нашими близкими партнерами - Турцией и Швецией, кто, возможно, намеренно стремился осложнить идущие переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО", - сказал Прайс на брифинге. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
https://ria.ru/20230123/koran-1846946583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нед прайс, швеция, турция, нато, государственный департамент сша, сша
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Госдеп назвал сожжение Корана в Швеции провокацией
Госдеп допустил, что сожжение Корана было провокацией против расширения НАТО