https://ria.ru/20230123/koran-1846949072.html

Госдеп назвал сожжение Корана в Швеции провокацией

Госдеп назвал сожжение Корана в Швеции провокацией - РИА Новости, 23.01.2023

Госдеп назвал сожжение Корана в Швеции провокацией

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс не исключил, что сожжение Корана в Швеции было провокацией, призванной затруднить расширение НАТО. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T23:30

2023-01-23T23:30

2023-01-23T23:30

в мире

нед прайс

швеция

турция

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс не исключил, что сожжение Корана в Швеции было провокацией, призванной затруднить расширение НАТО. В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. "Это было частное лицо, провокатор, некто, кто, возможно, намеренно стремился вбить клин между двумя нашими близкими партнерами - Турцией и Швецией, кто, возможно, намеренно стремился осложнить идущие переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО", - сказал Прайс на брифинге. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.

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Евгения Нефедова

в мире, нед прайс, швеция, турция, нато, государственный департамент сша, сша