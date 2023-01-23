https://ria.ru/20230123/koran-1846946583.html

Радикал Палудан пригрозил сжечь Коран у российского посольства

Радикал Палудан пригрозил сжечь Коран у российского посольства - РИА Новости, 23.01.2023

Радикал Палудан пригрозил сжечь Коран у российского посольства

Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан допустил, что может провести акцию по сожжению Корана у здания российского посольства в... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T23:14

2023-01-23T23:14

2023-01-23T23:16

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хамзат чимаев

россия

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ЦЮРИХ, 23 янв - РИА Новости. Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан допустил, что может провести акцию по сожжению Корана у здания российского посольства в Стокгольме, таким образом он отреагировал на заявления шведского бойца смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Ранее Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция прошла в минувшую субботу. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Также акцию Палудана осудили министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. Чимаев, в свою очередь, опубликовал пост на своей странице в Instagram*, в котором осудил действия Палудана и назвал его "террористом". Лидер "Жесткого курса" счел это оскорблением и не исключил, что проведет в ответ новую акцию. "Есть чеченец по имени Хамзат, который, по-видимому, сейчас занимается борьбой в Швеции, хотя его родина - Чечня. Он оскорбил меня... Я думаю, что из-за того, что он оскорбил меня,… вся Чечня должна получить от меня особое "приветствие" в виде сожжения (Корана) перед российским посольством, потому что, как вы знаете, Чечня – это даже не страна, это просто маленькая часть России, очень незначительная часть", - говорится в видеообращении Палудана, опубликованном в его Instagram*. Ранее он заявил о намерении продолжить свои акции, несмотря на поступающие угрозы. В понедельник спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что Москва осуждает и отвергает сожжение Корана экстремистами в Стокгольме, призывает принять меры в отношении радикалов. Соответствующее заявление было распространено МИД России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://rsport.ria.ru/20230123/ufc-1846943530.html

https://ria.ru/20230123/koran-1846903888.html

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стокгольм (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, хамзат чимаев, россия, стокгольм (город), турция