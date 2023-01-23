https://ria.ru/20230123/konservy-1846823181.html
В Липецкой области увеличили производство консервированных овощей
В Липецкой области увеличили производство консервированных овощей - РИА Новости, 23.01.2023
В Липецкой области увеличили производство консервированных овощей
Липецкая компания по производству консервированного зеленого горошка, красной и белой фасоли увеличила выпуск продукции до двух миллионов банок в месяц, сообщил РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:35
2023-01-23T15:35
2023-01-23T15:35
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Липецкая компания по производству консервированного зеленого горошка, красной и белой фасоли увеличила выпуск продукции до двух миллионов банок в месяц, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что ранее предприятие выпускало 700-800 банок в месяц объемом 400 миллилитров и 900 миллилитров. Банки большего объема отправляют в воинские части РФ. Горошек и фасоль в банках малого объема продаются в магазинах России, а также идут на экспорт в страны Средней Азии и в Республику Беларусь. Артамонов отметил, что для увеличения объемов выпускаемой продукции руководству компании пришлось вложить 30 миллионов рублей в модернизацию производства, при этом почти вдвое увеличилась численность персонала на предприятии. "Липецкая область ежегодно наращивает объемы производимой продукции, решая тем самым задачу по обеспечению продовольственной безопасности России, поставленную Президентом страны", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20221122/sad-1833448293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область
ЛИПЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Липецкая компания по производству консервированного зеленого горошка, красной и белой фасоли увеличила выпуск продукции до двух миллионов банок в месяц, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что ранее предприятие выпускало 700-800 банок в месяц объемом 400 миллилитров и 900 миллилитров. Банки большего объема отправляют в воинские части РФ
. Горошек и фасоль в банках малого объема продаются в магазинах России, а также идут на экспорт в страны Средней Азии
и в Республику Беларусь.
Артамонов отметил, что для увеличения объемов выпускаемой продукции руководству компании пришлось вложить 30 миллионов рублей в модернизацию производства, при этом почти вдвое увеличилась численность персонала на предприятии.
"Липецкая область ежегодно наращивает объемы производимой продукции, решая тем самым задачу по обеспечению продовольственной безопасности России, поставленную Президентом страны", – отметил Артамонов.