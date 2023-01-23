https://ria.ru/20230123/konkurs-1846746548.html

РЭЦ и Совфед ждут заявки на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

РЭЦ и Совфед ждут заявки на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" - РИА Новости, 23.01.2023

РЭЦ и Совфед ждут заявки на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) и Совет Федерации 30 января начнут прием заявок на Всероссийский конкурс центров поддержки экспорта (ЦПЭ) "Лидеры... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:17

2023-01-23T12:17

2023-01-23T12:17

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) и Совет Федерации 30 января начнут прием заявок на Всероссийский конкурс центров поддержки экспорта (ЦПЭ) "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", сообщает РЭЦ."Цель ежегодного конкурса – выявление и распространение лучших практик среди субъектов России по поддержке женского предпринимательства, ориентированного на экспорт", - говорится в сообщении.Там добавляется, что "регионы могут направить заполненные конкурсные заявки в РЭЦ до 15 февраля"."Поддержка женского предпринимательства – важное направление работы Российского экспортного центра. Комплексная и системная работа с женщинами-предпринимателями особенно важна на фоне новых вызовов, и конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" станет важным шагом на пути к реализации экспортного потенциала женского предпринимательства и увеличению роли женщин в социально-экономической жизни страны", – отметил управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Евгений Подшивалов.Победители будут определяться в номинациях "Динамика вовлечения в экспорт", "Новый женский экспорт" и "Креативное вовлечение". Федеральная конкурсная комиссия оценит ЦПЭ по охвату услугами женщин-предпринимателей, количеству заключенных ими экспортных контрактов при поддержке ЦПЭ, а также по содержанию мероприятий по вовлечению предпринимательниц в экспортную деятельность.Результаты конкурса станут известны в марте 2023 года.

https://ria.ru/20230119/podderzhka-1845965171.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц)