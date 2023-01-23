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РЭЦ и Совфед ждут заявки на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" - РИА Новости, 23.01.2023
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РЭЦ и Совфед ждут заявки на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
РЭЦ и Совфед ждут заявки на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" - РИА Новости, 23.01.2023
РЭЦ и Совфед ждут заявки на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) и Совет Федерации 30 января начнут прием заявок на Всероссийский конкурс центров поддержки экспорта (ЦПЭ) "Лидеры... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:17
2023-01-23T12:17
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) и Совет Федерации 30 января начнут прием заявок на Всероссийский конкурс центров поддержки экспорта (ЦПЭ) "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", сообщает РЭЦ."Цель ежегодного конкурса – выявление и распространение лучших практик среди субъектов России по поддержке женского предпринимательства, ориентированного на экспорт", - говорится в сообщении.Там добавляется, что "регионы могут направить заполненные конкурсные заявки в РЭЦ до 15 февраля"."Поддержка женского предпринимательства – важное направление работы Российского экспортного центра. Комплексная и системная работа с женщинами-предпринимателями особенно важна на фоне новых вызовов, и конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" станет важным шагом на пути к реализации экспортного потенциала женского предпринимательства и увеличению роли женщин в социально-экономической жизни страны", – отметил управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Евгений Подшивалов.Победители будут определяться в номинациях "Динамика вовлечения в экспорт", "Новый женский экспорт" и "Креативное вовлечение". Федеральная конкурсная комиссия оценит ЦПЭ по охвату услугами женщин-предпринимателей, количеству заключенных ими экспортных контрактов при поддержке ЦПЭ, а также по содержанию мероприятий по вовлечению предпринимательниц в экспортную деятельность.Результаты конкурса станут известны в марте 2023 года.
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россия, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
12:17 23.01.2023
 

РЭЦ и Совфед ждут заявки на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) и Совет Федерации 30 января начнут прием заявок на Всероссийский конкурс центров поддержки экспорта (ЦПЭ) "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", сообщает РЭЦ.
"Цель ежегодного конкурса – выявление и распространение лучших практик среди субъектов России по поддержке женского предпринимательства, ориентированного на экспорт", - говорится в сообщении.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 14:07
РЭЦ поддержит нефтегазовые и железнодорожные проекты в Туркменистане
Там добавляется, что "регионы могут направить заполненные конкурсные заявки в РЭЦ до 15 февраля".
"Поддержка женского предпринимательства – важное направление работы Российского экспортного центра. Комплексная и системная работа с женщинами-предпринимателями особенно важна на фоне новых вызовов, и конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" станет важным шагом на пути к реализации экспортного потенциала женского предпринимательства и увеличению роли женщин в социально-экономической жизни страны", – отметил управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Евгений Подшивалов.
Победители будут определяться в номинациях "Динамика вовлечения в экспорт", "Новый женский экспорт" и "Креативное вовлечение". Федеральная конкурсная комиссия оценит ЦПЭ по охвату услугами женщин-предпринимателей, количеству заключенных ими экспортных контрактов при поддержке ЦПЭ, а также по содержанию мероприятий по вовлечению предпринимательниц в экспортную деятельность.
Результаты конкурса станут известны в марте 2023 года.
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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