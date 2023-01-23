https://ria.ru/20230123/konflikt-1846943822.html
Вучич: косовские албанцы пытаются спровоцировать конфликт Сербии и НАТО
Вучич: косовские албанцы пытаются спровоцировать конфликт Сербии и НАТО - РИА Новости, 23.01.2023
Вучич: косовские албанцы пытаются спровоцировать конфликт Сербии и НАТО
Косовоалбанские власти в Приштине пытаются спровоцировать конфликт Сербии и НАТО, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T22:53
2023-01-23T22:53
2023-01-23T22:53
в мире
александр вучич
сербия
косово
приштина
нато
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БЕЛГРАД, 23 янв - РИА Новости. Косовоалбанские власти в Приштине пытаются спровоцировать конфликт Сербии и НАТО, заявил сербский президент Александр Вучич. В понедельник правительство Сербии провело специальное заседание, посвященное проблеме Косово и Метохии, с участием главы государства. Вучич на совещания призвал членов кабмина к приверженности и единству. В тот же день сотрудники спецподразделения ROSU полиции самопровозглашенной республики Косово обстреляли машину сербов на севере края, один получил огнестрельное ранение. Милян Делевич 37-ми лет был ранен в левую сторону грудной клетки и был доставлен в больницу города Кралево, медики оценили ранение как тяжелое. Полиция самопровозглашенной республики заявила после этого, что автомобиль сербов не остановился по требованию и попытался врезаться в полицейскую машину. На фотографиях с места происшествия видно, что стрельба велась по машине сзади. "Режим (албанского "премьера" - ред.) Курти намеренно вызывал инциденты, чтобы нас спровоцировать вступить в конфликт, чтобы Сербия была виновата. За время (правления) Курти до сих пор было 288 инцидентов, с начала года 10, среди них тяжелые – последний, ранение господина Делевича, который находится в стабильном состоянии, и желаю ему скорого выздоровления. Они хотят конфликта, потому что желают, чтобы НАТО вступило в конфликт с Сербией, и на этом настаивают, чтобы избежать своих обязательств по формированию Сообщества сербских общин в крае", - заявил президент Сербии в обращении к гражданам вечером.
https://ria.ru/20230122/kosovo-1846615715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр вучич, сербия, косово, приштина, нато
В мире, Александр Вучич, Сербия, Косово, Приштина, НАТО
Вучич: косовские албанцы пытаются спровоцировать конфликт Сербии и НАТО
Вучич: косовоалбанские власти в Приштине пытаются спровоцировать конфликт Сербии и НАТО
БЕЛГРАД, 23 янв - РИА Новости. Косовоалбанские власти в Приштине пытаются спровоцировать конфликт Сербии и НАТО, заявил сербский президент Александр Вучич.
В понедельник правительство Сербии провело специальное заседание, посвященное проблеме Косово
и Метохии, с участием главы государства. Вучич на совещания призвал членов кабмина к приверженности и единству.
В тот же день сотрудники спецподразделения ROSU полиции самопровозглашенной республики Косово обстреляли машину сербов на севере края, один получил огнестрельное ранение. Милян Делевич 37-ми лет был ранен в левую сторону грудной клетки и был доставлен в больницу города Кралево, медики оценили ранение как тяжелое. Полиция самопровозглашенной республики заявила после этого, что автомобиль сербов не остановился по требованию и попытался врезаться в полицейскую машину. На фотографиях с места происшествия видно, что стрельба велась по машине сзади.
"Режим (албанского "премьера" - ред.) Курти намеренно вызывал инциденты, чтобы нас спровоцировать вступить в конфликт, чтобы Сербия была виновата. За время (правления) Курти до сих пор было 288 инцидентов, с начала года 10, среди них тяжелые – последний, ранение господина Делевича, который находится в стабильном состоянии, и желаю ему скорого выздоровления. Они хотят конфликта, потому что желают, чтобы НАТО вступило в конфликт с Сербией, и на этом настаивают, чтобы избежать своих обязательств по формированию Сообщества сербских общин в крае", - заявил президент Сербии в обращении к гражданам вечером.