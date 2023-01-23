https://ria.ru/20230123/konflikt-1846939966.html
Сенатор-республиканец заявил, что США были не готовы к конфликту на Украине
Сенатор-республиканец заявил, что США были не готовы к конфликту на Украине - РИА Новости, 23.01.2023
Сенатор-республиканец заявил, что США были не готовы к конфликту на Украине
США оказались не готовы к военному конфликту на Украине с точки зрения способности военно-промышленной отрасли оперативно восполнять запасы оружия, заявил... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T22:12
2023-01-23T22:12
2023-01-23T22:12
в мире
джон корнин
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США оказались не готовы к военному конфликту на Украине с точки зрения способности военно-промышленной отрасли оперативно восполнять запасы оружия, заявил сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин во время своего выступления в American Enterprise Institute. По мнению Корнина, США в течение длительного времени были сфокусированы на роли силы сдерживания в "однополярном мире" и не подготовились к нынешним конкурентным вызовам. Ранее в понедельник Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал результаты исследования, согласно которому оборонно-промышленная база США не подготовлена в должной мере к существующей конкурентной среде в области безопасности, армия израсходовала запасы множества видов вооружений, отправляемых Киеву, а возможная война с Китаем опустошит армейские склады менее чем за одну неделю.
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в мире, джон корнин, сша, украина, техас
В мире, Джон Корнин, США, Украина, Техас
Сенатор-республиканец заявил, что США были не готовы к конфликту на Украине
Сенатор Корнин: США были не готовы к конфликту на Украине с точки зрения состояния ВПК