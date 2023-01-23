https://ria.ru/20230123/kompyuter-1846922099.html

Появилось фото белорусского компьютера из кабинета Лукашенко

Появилось фото белорусского компьютера из кабинета Лукашенко - РИА Новости, 23.01.2023

Появилось фото белорусского компьютера из кабинета Лукашенко

Близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фотографию белорусского компьютера, который установили в кабинете... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T20:09

2023-01-23T20:09

2023-01-23T20:09

в мире

технологии

александр лукашенко

белоруссия

минск

apple

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МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фотографию белорусского компьютера, который установили в кабинете Александра Лукашенко вместо компьютера Apple. В понедельник Telegram-канал опубликовал фото обновленного президентского рабочего места, на которых виден установленный на столе у президента монитор с логотипом Horizont. Как говорится в сообщении, идею сменить компьютер в президентском рабочем кабинете на отечественный подсказал местный блогер Антон Шабашов. Лукашенко эту идею поддержал и "поручил "Горизонту" выполнить задачу, как указывает Telegram-канал, справились оперативно - "сделали монитор и системный блок, и в конце прошлой недели компьютер занял место номер один". Как сообщала пресс-служба белорусского президента, в пятницу в Минске Лукашенко посетил выставку научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" и осмотрел стенд, где представлены компьютеры производства белорусского предприятия "Горизонт". Там глава государства сообщил, что уже распорядился поставить такую технику на свой рабочий стол вместо, как сообщала пресс-служба, "устройства известного западного бренда". До этого на рабочем столе президента стоял компьютер Apple.

https://ria.ru/20221228/belorussiya-1842003929.html

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в мире, технологии, александр лукашенко, белоруссия, минск, apple