Появилось фото белорусского компьютера из кабинета Лукашенко
Появилось фото белорусского компьютера Horizont, который установили в кабинете Лукашенко
© Пул Первого/TelegramБелорусский компьютер H на столе Президента Белоруссии Александра Лукашенко
© Пул Первого/Telegram
Белорусский компьютер H на столе Президента Белоруссии Александра Лукашенко
МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фотографию белорусского компьютера, который установили в кабинете Александра Лукашенко вместо компьютера Apple.
В понедельник Telegram-канал опубликовал фото обновленного президентского рабочего места, на которых виден установленный на столе у президента монитор с логотипом Horizont. Как говорится в сообщении, идею сменить компьютер в президентском рабочем кабинете на отечественный подсказал местный блогер Антон Шабашов. Лукашенко эту идею поддержал и "поручил "Горизонту" выполнить задачу, как указывает Telegram-канал, справились оперативно - "сделали монитор и системный блок, и в конце прошлой недели компьютер занял место номер один".
Как сообщала пресс-служба белорусского президента, в пятницу в Минске Лукашенко посетил выставку научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" и осмотрел стенд, где представлены компьютеры производства белорусского предприятия "Горизонт". Там глава государства сообщил, что уже распорядился поставить такую технику на свой рабочий стол вместо, как сообщала пресс-служба, "устройства известного западного бренда". До этого на рабочем столе президента стоял компьютер Apple.
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