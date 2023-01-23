https://ria.ru/20230123/kompensatsiya-1846793590.html

Эстония надеется на компенсацию от ЕС за военную помощь Украине

Эстония надеется на компенсацию от ЕС за военную помощь Украине - РИА Новости, 23.01.2023

Эстония надеется на компенсацию от ЕС за военную помощь Украине

Эстония надеется получить 400 миллионов евро от Европейского фонда мира в виде компенсации за военную помощь Украине, эти деньги можно потратить только на... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:36

2023-01-23T14:36

2023-01-23T14:36

специальная военная операция на украине

в мире

ханно певкур

сергей лавров

украина

эстония

россия

евросоюз

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 янв - РИА Новости. Эстония надеется получить 400 миллионов евро от Европейского фонда мира в виде компенсации за военную помощь Украине, эти деньги можно потратить только на восстановление своего оборонного потенциала, сообщила в понедельник глава отдела государственного центра оборонных инвестиций при эстонском военном ведомстве Катри Раудсепп. По ее словам, уже принято решение о выделении Эстонии 156 миллионов евро. "Но физически эти деньги будут возвращены в течение нескольких лет, так как есть определенные графики выплаты компенсации государствам-членам ЕС. В дополнение к этой сумме будут представлены и другие запросы, выплата по которым еще не решена. Всего Эстония надеется вернуть около 400 миллионов евро", - сказала Раудсепп порталу государственного телерадиовещания ERR. Эти деньги можно потратить только на восстановление своего оборонного потенциала, добавила она. Правительство Эстонии на прошлой неделе поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура предоставить Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 113 миллионов евро. В него входят гаубицы, боеприпасы, машины поддержки артиллерийских частей и гранатометы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230123/pomosch-1846768046.html

https://ria.ru/20230123/es-1846749472.html

украина

эстония

россия

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в мире, ханно певкур, сергей лавров, украина, эстония, россия, евросоюз, нато