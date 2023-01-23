https://ria.ru/20230123/koma-1846710376.html
Индонезийские власти отказались помочь россиянке, впавшей в кому на Бали
Индонезийские власти отказались помочь россиянке, впавшей в кому на Бали - РИА Новости, 23.01.2023
Индонезийские власти отказались помочь россиянке, впавшей в кому на Бали
Власти Индонезии отказали в помощи россиянке Елене Новосельцевой, впавшей в кому на острове Бали, рассказал РИА Новости ее сын Антон. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:28
2023-01-23T10:28
2023-01-23T15:58
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Власти Индонезии отказали в помощи россиянке Елене Новосельцевой, впавшей в кому на острове Бали, рассказал РИА Новости ее сын Антон. Жительница Новосибирска отправилась на Бали прошлым летом, когда у нее заметно пошатнулось здоровье после работы в ковидном стационаре. В ноябре у Новосельцевой случился приступ, местные врачи посоветовали ей воздержаться от перелетов. Вылететь в Россию она собиралась в начале января, но незадолго до отъезда у женщины случился инсульт, после которого она впала в кому. Теперь срок страховки россиянки истек и больница ежедневно требует от семьи выплат в 200-300 тысяч рублей. "Власти Индонезии отказались оказывать нам какую-либо помощь. Абсолютно. Они написали, что это наши проблемы, мол, делайте что хотите сами", — сказал Новосельцев. Кроме того, семье россиянки пришлось столкнуться и со сложностями в общении с врачами. По словам Новосельцева, супруг Елены Евгений постоянно находится вместе с женой и пытается держать ситуацию под контролем."Коммуникация с местными докторами — огромная проблема и единственная причина, почему отец сейчас продлевает визу и возвращается назад к маме, в Индонезию. Ему приходится запрашивать у местных врачей все справки и направлять их к нам, в Новосибирск, чтобы наши врачи уже ставили диагноз", — объяснил Антон. По его словам, прогнозы неутешительные: Елена нуждается в немедленной транспортировке в Россию, действия индонезийских врачей малоэффективны."Отцу приходится стоять у них над душой. Скажем, он видит, что давление у мамы подскочило до 190, и бьет тревогу. А ему только кивают и говорят, мол, окей, все "вери гуд". Тогда папа начинает протестовать — и только после этого хоть какие-то действия совершаются, чтобы помочь маме. Да если бы он там не дежурил, <…> возможно, рейс бы нам и не понадобился вовсе — перевозить было бы уже некого", — добавил собеседник агентства.В то же время семья Новосельцевых получила поддержку со стороны местных жителей, всеми силами пытавшихся помочь Елене. Новосельцева, профессиональный медик, часто делала массаж индонезийским больным и людям с ограниченными возможностями, и бывшие клиенты пришли на помощь кто чем смог. Но, по словам сына Елены, собрать удалось только 30 тысяч рублей, а такая сумма не сравнима с потребностями Новосельцевых. Как говорит Антон, задолженность семьи перед больницей достигла уже нескольких миллионов рублей и он не знает, как погасить долг. Сделать это нужно до перевозки Елены в Россию, которая сама по себе стоит огромных денег. В российском посольстве в Джакарте РИА Новости рассказали, что его представители находятся в контакте с родственниками Новосельцевой и помогают в организации ее медицинской эвакуации в Россию. По словам заведующего консульским отделом Никиты Иванова, дипломаты окажут Всероссийскому центру медицины катастроф содействие в получении документов от местной больницы и других ведомств, связанных с организацией перелета из России на Бали. Однако, добавил Иванов, решение вопросов с российской страховой компанией в компетенцию дипмиссии не входит.
https://ria.ru/20230119/bali-1845883187.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бали, россия, в мире, индонезия, новости - туризм
Туризм, Бали, Россия, В мире, Индонезия, Новости - Туризм
10:28 23.01.2023 (обновлено: 15:58 23.01.2023)
Индонезийские власти отказались помочь россиянке, впавшей в кому на Бали
Власти Индонезии отказались помочь россиянке Новосельцевой, впавшей в кому на Бали
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Власти Индонезии отказали в помощи россиянке Елене Новосельцевой, впавшей в кому на острове Бали, рассказал РИА Новости ее сын Антон.
Жительница Новосибирска отправилась на Бали прошлым летом, когда у нее заметно пошатнулось здоровье после работы в ковидном стационаре. В ноябре у Новосельцевой случился приступ, местные врачи посоветовали ей воздержаться от перелетов. Вылететь в Россию она собиралась в начале января, но незадолго до отъезда у женщины случился инсульт, после которого она впала в кому. Теперь срок страховки россиянки истек и больница ежедневно требует от семьи выплат в 200-300 тысяч рублей.
"Власти Индонезии отказались оказывать нам какую-либо помощь. Абсолютно. Они написали, что это наши проблемы, мол, делайте что хотите сами", — сказал Новосельцев.
Кроме того, семье россиянки пришлось столкнуться и со сложностями в общении с врачами. По словам Новосельцева, супруг Елены Евгений постоянно находится вместе с женой и пытается держать ситуацию под контролем.
"Коммуникация с местными докторами — огромная проблема и единственная причина, почему отец сейчас продлевает визу и возвращается назад к маме, в Индонезию. Ему приходится запрашивать у местных врачей все справки и направлять их к нам, в Новосибирск, чтобы наши врачи уже ставили диагноз", — объяснил Антон. По его словам, прогнозы неутешительные: Елена нуждается в немедленной транспортировке в Россию, действия индонезийских врачей малоэффективны.
"Отцу приходится стоять у них над душой. Скажем, он видит, что давление у мамы подскочило до 190, и бьет тревогу. А ему только кивают и говорят, мол, окей, все "вери гуд". Тогда папа начинает протестовать — и только после этого хоть какие-то действия совершаются, чтобы помочь маме. Да если бы он там не дежурил, <…> возможно, рейс бы нам и не понадобился вовсе — перевозить было бы уже некого", — добавил собеседник агентства.
В то же время семья Новосельцевых получила поддержку со стороны местных жителей, всеми силами пытавшихся помочь Елене. Новосельцева, профессиональный медик, часто делала массаж индонезийским больным и людям с ограниченными возможностями, и бывшие клиенты пришли на помощь кто чем смог. Но, по словам сына Елены, собрать удалось только 30 тысяч рублей, а такая сумма не сравнима с потребностями Новосельцевых. Как говорит Антон, задолженность семьи перед больницей достигла уже нескольких миллионов рублей и он не знает, как погасить долг. Сделать это нужно до перевозки Елены в Россию, которая сама по себе стоит огромных денег.
В российском посольстве в Джакарте РИА Новости рассказали, что его представители находятся в контакте с родственниками Новосельцевой и помогают в организации ее медицинской эвакуации в Россию
. По словам заведующего консульским отделом Никиты Иванова, дипломаты окажут Всероссийскому центру медицины катастроф содействие в получении документов от местной больницы и других ведомств, связанных с организацией перелета из России на Бали. Однако, добавил Иванов, решение вопросов с российской страховой компанией в компетенцию дипмиссии не входит.