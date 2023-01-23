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Фильм о Монро лидирует по номинациям на антипремию "Золотая малина" - РИА Новости, 23.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230123/kino-1846730498.html
Фильм о Монро лидирует по номинациям на антипремию "Золотая малина"
Фильм о Монро лидирует по номинациям на антипремию "Золотая малина" - РИА Новости, 23.01.2023
Фильм о Монро лидирует по номинациям на антипремию "Золотая малина"
Антипремия "Золотая малина" объявила номинантов. Полный список претендентов опубликован на ее сайте. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:25
2023-01-23T13:38
культура
новости культуры
кино и сериалы
мэрилин монро
ана де армас
золотая малина (премия)
джаред лето
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Антипремия "Золотая малина" объявила номинантов. Полный список претендентов опубликован на ее сайте. Лидер по количеству упоминаний — байопик о Мэрилин Монро "Блондинка" с Аной де Армас. Лента заявлена в восьми категориях. На втором месте — комедия "Доброго траура". Один из режиссеров и продюсеров — Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly), возлюбленный Меган Фокс. Она сыграла в его фильме одну из ролей. Пять упоминаний получил кинокомикс "Морбиус" с Джаредом Лето в образе вампира.В номинации "Худший фильм" представлены "Блондинка", "Пиноккио", "Доброго траура", "Дочь короля" и "Морбиус". Звание "Худшего актера" может получить Колсон Бэйкер ("Доброго траура"), Пит Дэвидсон ("Мармадюк"), Том Хэнкс ("Пиноккио"), Джаред Лето ("Морбиус") или Сильвестр Сталлоне ("Самаритянин"). "Худшей актрисой" могут назвать Райан Киру Армстронг ("Воспламеняющая взглядом"), Брайс Даллас Ховард ("Мир Юрского периода: Господство"), Дайан Китон ("Мак и Рита"), Каю Скоделарио ("Дочь короля") или Алисию Сильверстоун ("Рекуин"). Джадд Апатоу ("Пузырь"), Колсон Бэйкер и Мод Сан ("Доброго траура"), Эндрю Доминик ("Блондинка"), Даниэль Эспиноса ("Морбиус") и Роберт Земекис ("Пиноккио") — претенденты на победу в номинации "Худший режиссер". Лауреатов назовут 11 марта, за день до вручения премии "Оскар".
https://ria.ru/20220401/morbius-1781289290.html
https://ria.ru/20230119/kino-1846037786.html
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новости культуры, кино и сериалы, мэрилин монро, ана де армас, золотая малина (премия), джаред лето
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Мэрилин Монро, Ана де Армас, Золотая малина (премия), Джаред Лето
12:25 23.01.2023 (обновлено: 13:38 23.01.2023)
 
Фильм о Монро лидирует по номинациям на антипремию "Золотая малина"

Фильм "Блондинка" о Монро лидирует по количеству номинаций на антипремию "Золотая малина"

© Plan B Entertainment (2022)Кадр из фильма "Блондинка"
Кадр из фильма Блондинка
© Plan B Entertainment (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Антипремия "Золотая малина" объявила номинантов. Полный список претендентов опубликован на ее сайте.
Лидер по количеству упоминаний — байопик о Мэрилин Монро "Блондинка" с Аной де Армас. Лента заявлена в восьми категориях.
На втором месте — комедия "Доброго траура". Один из режиссеров и продюсеров — Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly), возлюбленный Меган Фокс. Она сыграла в его фильме одну из ролей.
Пять упоминаний получил кинокомикс "Морбиус" с Джаредом Лето в образе вампира.
В номинации "Худший фильм" представлены "Блондинка", "Пиноккио", "Доброго траура", "Дочь короля" и "Морбиус".
Кадр из фильма Морбиус
1 апреля 2022, 19:14Культура
Фильм Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето получил "гнилой" рейтинг
Звание "Худшего актера" может получить Колсон Бэйкер ("Доброго траура"), Пит Дэвидсон ("Мармадюк"), Том Хэнкс ("Пиноккио"), Джаред Лето ("Морбиус") или Сильвестр Сталлоне ("Самаритянин").
"Худшей актрисой" могут назвать Райан Киру Армстронг ("Воспламеняющая взглядом"), Брайс Даллас Ховард ("Мир Юрского периода: Господство"), Дайан Китон ("Мак и Рита"), Каю Скоделарио ("Дочь короля") или Алисию Сильверстоун ("Рекуин").
Джадд Апатоу ("Пузырь"), Колсон Бэйкер и Мод Сан ("Доброго траура"), Эндрю Доминик ("Блондинка"), Даниэль Эспиноса ("Морбиус") и Роберт Земекис ("Пиноккио") — претенденты на победу в номинации "Худший режиссер".
Лауреатов назовут 11 марта, за день до вручения премии "Оскар".
Награда конкурса BAFTA Film Awards - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 18:17Культура
Названы номинанты на кинопремию BAFTA
 
КультураНовости культурыКино и сериалыМэрилин МонроАна де АрмасЗолотая малина (премия)Джаред Лето
 
 
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