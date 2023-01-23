https://ria.ru/20230123/kino-1846730498.html

Фильм о Монро лидирует по номинациям на антипремию "Золотая малина"

Фильм о Монро лидирует по номинациям на антипремию "Золотая малина" - РИА Новости, 23.01.2023

Фильм о Монро лидирует по номинациям на антипремию "Золотая малина"

Антипремия "Золотая малина" объявила номинантов. Полный список претендентов опубликован на ее сайте. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:25

2023-01-23T12:25

2023-01-23T13:38

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Антипремия "Золотая малина" объявила номинантов. Полный список претендентов опубликован на ее сайте. Лидер по количеству упоминаний — байопик о Мэрилин Монро "Блондинка" с Аной де Армас. Лента заявлена в восьми категориях. На втором месте — комедия "Доброго траура". Один из режиссеров и продюсеров — Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly), возлюбленный Меган Фокс. Она сыграла в его фильме одну из ролей. Пять упоминаний получил кинокомикс "Морбиус" с Джаредом Лето в образе вампира.В номинации "Худший фильм" представлены "Блондинка", "Пиноккио", "Доброго траура", "Дочь короля" и "Морбиус". Звание "Худшего актера" может получить Колсон Бэйкер ("Доброго траура"), Пит Дэвидсон ("Мармадюк"), Том Хэнкс ("Пиноккио"), Джаред Лето ("Морбиус") или Сильвестр Сталлоне ("Самаритянин"). "Худшей актрисой" могут назвать Райан Киру Армстронг ("Воспламеняющая взглядом"), Брайс Даллас Ховард ("Мир Юрского периода: Господство"), Дайан Китон ("Мак и Рита"), Каю Скоделарио ("Дочь короля") или Алисию Сильверстоун ("Рекуин"). Джадд Апатоу ("Пузырь"), Колсон Бэйкер и Мод Сан ("Доброго траура"), Эндрю Доминик ("Блондинка"), Даниэль Эспиноса ("Морбиус") и Роберт Земекис ("Пиноккио") — претенденты на победу в номинации "Худший режиссер". Лауреатов назовут 11 марта, за день до вручения премии "Оскар".

https://ria.ru/20220401/morbius-1781289290.html

https://ria.ru/20230119/kino-1846037786.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, мэрилин монро, ана де армас, золотая малина (премия), джаред лето