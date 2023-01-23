Рейтинг@Mail.ru
Премьер Хорватии пожаловался на рост цен при переходе страны на евро - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/khorvatiya-1846805351.html
Премьер Хорватии пожаловался на рост цен при переходе страны на евро
Премьер Хорватии пожаловался на рост цен при переходе страны на евро - РИА Новости, 23.01.2023
Премьер Хорватии пожаловался на рост цен при переходе страны на евро
Коммерческие структуры в Хорватии излишне "округлили" цены при переходе с национальной валюты на евро в начале года, это способствует росту инфляции, посетовал... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:59
2023-01-23T14:59
цены на нефть
андрей пленкович
валдис домбровскис
черногория
загреб
хорватия
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94668/89/946688934_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_1944cecb14600cb51e967a9b77cddd43.jpg
БЕЛГРАД, 23 янв - РИА Новости. Коммерческие структуры в Хорватии излишне "округлили" цены при переходе с национальной валюты на евро в начале года, это способствует росту инфляции, посетовал премьер страны Андрей Пленкович. Глава хорватского правительства в понедельник в Загребе провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. По данным Государственного управления статистики, инфляция за 2022 год в Хорватии составила 13,1%, что является очень высоким показателем для республики. "В Хорватии часть хозяйствующих субъектов, подчеркиваю, часть, использовали переход на евро, чтобы излишне "округлить" цены. Тем самым они наносят прямой ущерб хорватским потребителям, хорватским гражданам. Мы сообщили (Еврокомиссии – ред.) о мерах, которые предпринимаем для исправления этой ситуации, чтобы в контексте перехода с куны на евро не способствовали росту инфляции и не наносили ущерба потребителям", - заявил Пленкович на совместной пресс-конференции с Домбровскисом. Еврокомиссия 16 января сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро. Хорватия с 1 января 2023 года стала двадцатым членом еврозоны. В это объединение входят только страны ЕС, среди которых и крупнейшие экономики союза. При этом евро используется не только в еврозоне - например, оно является валютой соседней с Хорватией Черногории, которая не входит ни в состав ЕС, ни в еврозону. Евро должен был постепенно заменит хорватскую куну: две валюты должны были использоваться одновременно в течение двух недель. Также был предусмотрен режим обмена куны на евро по определенному курсу около 7,5 кун за евро и с определенными дедлайнами и условиями. Например, обмен банкнот и монет кун в коммерческих банках будет возможен до 31 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20230123/khorvatiya-1846709910.html
черногория
загреб
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94668/89/946688934_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_7197f53a8f0c058a060dcd6b955186ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, андрей пленкович, валдис домбровскис, черногория, загреб, хорватия, евросоюз, еврокомиссия
Цены на нефть, Андрей Пленкович, Валдис Домбровскис, Черногория, Загреб, Хорватия, Евросоюз, Еврокомиссия
14:59 23.01.2023
 
Премьер Хорватии пожаловался на рост цен при переходе страны на евро

Премьер Хорватии Пленкович посетовал на рост инфляции при переходе страны на евро

© РИА Новости / Николай СоколовФлаги ЕС и Хорватии
Флаги ЕС и Хорватии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Николай Соколов
Флаги ЕС и Хорватии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 23 янв - РИА Новости. Коммерческие структуры в Хорватии излишне "округлили" цены при переходе с национальной валюты на евро в начале года, это способствует росту инфляции, посетовал премьер страны Андрей Пленкович.
Глава хорватского правительства в понедельник в Загребе провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. По данным Государственного управления статистики, инфляция за 2022 год в Хорватии составила 13,1%, что является очень высоким показателем для республики.
"В Хорватии часть хозяйствующих субъектов, подчеркиваю, часть, использовали переход на евро, чтобы излишне "округлить" цены. Тем самым они наносят прямой ущерб хорватским потребителям, хорватским гражданам. Мы сообщили (Еврокомиссии – ред.) о мерах, которые предпринимаем для исправления этой ситуации, чтобы в контексте перехода с куны на евро не способствовали росту инфляции и не наносили ущерба потребителям", - заявил Пленкович на совместной пресс-конференции с Домбровскисом.
Еврокомиссия 16 января сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро. Хорватия с 1 января 2023 года стала двадцатым членом еврозоны. В это объединение входят только страны ЕС, среди которых и крупнейшие экономики союза. При этом евро используется не только в еврозоне - например, оно является валютой соседней с Хорватией Черногории, которая не входит ни в состав ЕС, ни в еврозону.
Евро должен был постепенно заменит хорватскую куну: две валюты должны были использоваться одновременно в течение двух недель. Также был предусмотрен режим обмена куны на евро по определенному курсу около 7,5 кун за евро и с определенными дедлайнами и условиями. Например, обмен банкнот и монет кун в коммерческих банках будет возможен до 31 декабря 2023 года.
Хорватия - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 10:55Туризм
Власти Хорватии ждут бума туризма после полной интеграции в ЕС
 
Цены на нефтьАндрей ПленковичВалдис ДомбровскисЧерногорияЗагребХорватияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала