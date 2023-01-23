https://ria.ru/20230123/khorvatiya-1846805351.html

Премьер Хорватии пожаловался на рост цен при переходе страны на евро

Премьер Хорватии пожаловался на рост цен при переходе страны на евро - РИА Новости, 23.01.2023

Премьер Хорватии пожаловался на рост цен при переходе страны на евро

Коммерческие структуры в Хорватии излишне "округлили" цены при переходе с национальной валюты на евро в начале года, это способствует росту инфляции, посетовал... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:59

2023-01-23T14:59

2023-01-23T14:59

цены на нефть

андрей пленкович

валдис домбровскис

черногория

загреб

хорватия

евросоюз

еврокомиссия

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БЕЛГРАД, 23 янв - РИА Новости. Коммерческие структуры в Хорватии излишне "округлили" цены при переходе с национальной валюты на евро в начале года, это способствует росту инфляции, посетовал премьер страны Андрей Пленкович. Глава хорватского правительства в понедельник в Загребе провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. По данным Государственного управления статистики, инфляция за 2022 год в Хорватии составила 13,1%, что является очень высоким показателем для республики. "В Хорватии часть хозяйствующих субъектов, подчеркиваю, часть, использовали переход на евро, чтобы излишне "округлить" цены. Тем самым они наносят прямой ущерб хорватским потребителям, хорватским гражданам. Мы сообщили (Еврокомиссии – ред.) о мерах, которые предпринимаем для исправления этой ситуации, чтобы в контексте перехода с куны на евро не способствовали росту инфляции и не наносили ущерба потребителям", - заявил Пленкович на совместной пресс-конференции с Домбровскисом. Еврокомиссия 16 января сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро. Хорватия с 1 января 2023 года стала двадцатым членом еврозоны. В это объединение входят только страны ЕС, среди которых и крупнейшие экономики союза. При этом евро используется не только в еврозоне - например, оно является валютой соседней с Хорватией Черногории, которая не входит ни в состав ЕС, ни в еврозону. Евро должен был постепенно заменит хорватскую куну: две валюты должны были использоваться одновременно в течение двух недель. Также был предусмотрен режим обмена куны на евро по определенному курсу около 7,5 кун за евро и с определенными дедлайнами и условиями. Например, обмен банкнот и монет кун в коммерческих банках будет возможен до 31 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20230123/khorvatiya-1846709910.html

черногория

загреб

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цены на нефть, андрей пленкович, валдис домбровскис, черногория, загреб, хорватия, евросоюз, еврокомиссия