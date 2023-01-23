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В Красноярске экс-депутат получил срок за хищение 91 миллиона рублей

В Красноярске экс-депутат получил срок за хищение 91 миллиона рублей - РИА Новости, 23.01.2023

В Красноярске экс-депутат получил срок за хищение 91 миллиона рублей

Бывший председатель компании ПСК "Союз" Юрий Туров приговорен к трем годам колонии по делу о хищении более 91 миллиона рублей, предназначавшихся для оплаты... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T08:46

2023-01-23T08:46

2023-01-23T08:46

происшествия

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Бывший председатель компании ПСК "Союз" Юрий Туров приговорен к трем годам колонии по делу о хищении более 91 миллиона рублей, предназначавшихся для оплаты коммунальных услуг, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Суд установил, что с 2015 по 2017 годы подсудимый, будучи главой предприятия, которое занималось управлением 44 многоквартирных домов, растратил более 91 миллиона рублей, поступивших от собственников для оплаты коммунальных услуг. Средства предназначались для расчетов с ресурсоснабжающими организациями. Деньги бизнесмен израсходовал по своему усмотрению, в том числе погасил личную задолженность. "В Красноярске вынесен приговор по уголовному делу о хищении более 91 миллиона рублей бывшим председателем ЗАО ПСК "Союз". <…> С учетом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным, назначил ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что речь идет о Юрии Турове. Он был депутатом горсовета Красноярска созыва 2013-2018. Приговор в законную силу не вступил, подсудимый вину не признал. По информации прокуратуры, в порядке гражданского судопроизводства возмещен ущерб на сумму более 80 миллионов рублей.

https://realty.ria.ru/20230117/tynda-1845367657.html

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красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, красноярск, красноярский край