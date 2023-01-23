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Россия контролирует 11 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Россия контролирует 11 населенных пунктов в Харьковской области
Россия контролирует 11 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 23.01.2023
Россия контролирует 11 населенных пунктов в Харьковской области
Одиннадцать населенных пунктов Харьковской области, где проживают около 600 человек, находятся под контролем военно-гражданской администрации (ВГА), сообщил... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:53
2023-01-23T14:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Одиннадцать населенных пунктов Харьковской области, где проживают около 600 человек, находятся под контролем военно-гражданской администрации (ВГА), сообщил глава ВГА региона Виталий Ганчев. "Порядка 11 населенных пунктов в "серой зоне", которые не находятся под контролем украинских вооруженных формирований. "…" Это на границе с Луганской Народной Республикой, территория Купянского района (Харьковской области – ред.). Там проживают сейчас, в основном, пенсионеры, около 500-600 человек. ".." Эти населенные пункты находятся под нашим контролем , и вооруженные силы оказывают поддержку и наша администрация", - сказал Ганчев в эфире канала "Россия 24". Он отметил, что сотрудники ВГА Харьковской области регулярно доставляют в эти села гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20230121/kupyansk-1846466514.html
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безопасность, россия, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:53 23.01.2023
 
Россия контролирует 11 населенных пунктов в Харьковской области

Глава Харьковской ВГА Ганчев: Россия контролирует 11 населенных пунктов региона

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПроверка грузовика на блокпосту в Харьковской области
Проверка грузовика на блокпосту в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Проверка грузовика на блокпосту в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Одиннадцать населенных пунктов Харьковской области, где проживают около 600 человек, находятся под контролем военно-гражданской администрации (ВГА), сообщил глава ВГА региона Виталий Ганчев.
"Порядка 11 населенных пунктов в "серой зоне", которые не находятся под контролем украинских вооруженных формирований. "…" Это на границе с Луганской Народной Республикой, территория Купянского района (Харьковской области – ред.). Там проживают сейчас, в основном, пенсионеры, около 500-600 человек. ".." Эти населенные пункты находятся под нашим контролем , и вооруженные силы оказывают поддержку и наша администрация", - сказал Ганчев в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что сотрудники ВГА Харьковской области регулярно доставляют в эти села гуманитарную помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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