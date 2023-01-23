https://ria.ru/20230123/kharkov-1846803355.html

Россия контролирует 11 населенных пунктов в Харьковской области

Россия контролирует 11 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 23.01.2023

Россия контролирует 11 населенных пунктов в Харьковской области

Одиннадцать населенных пунктов Харьковской области, где проживают около 600 человек, находятся под контролем военно-гражданской администрации (ВГА), сообщил... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:53

2023-01-23T14:53

2023-01-23T14:53

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

харьковская область

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Одиннадцать населенных пунктов Харьковской области, где проживают около 600 человек, находятся под контролем военно-гражданской администрации (ВГА), сообщил глава ВГА региона Виталий Ганчев. "Порядка 11 населенных пунктов в "серой зоне", которые не находятся под контролем украинских вооруженных формирований. "…" Это на границе с Луганской Народной Республикой, территория Купянского района (Харьковской области – ред.). Там проживают сейчас, в основном, пенсионеры, около 500-600 человек. ".." Эти населенные пункты находятся под нашим контролем , и вооруженные силы оказывают поддержку и наша администрация", - сказал Ганчев в эфире канала "Россия 24". Он отметил, что сотрудники ВГА Харьковской области регулярно доставляют в эти села гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20230121/kupyansk-1846466514.html

россия

харьковская область

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, россия, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр