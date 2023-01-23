https://ria.ru/20230123/kazaki-1846847098.html

Николай Долуда обозначил перед атаманами стратегические задачи на 2023 год

Николай Долуда обозначил перед атаманами стратегические задачи на 2023 год - РИА Новости, 23.01.2023

Николай Долуда обозначил перед атаманами стратегические задачи на 2023 год

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в ходе рабочего совещания обратил внимание войсковых атаманов на основные задачи, которые важны для... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:09

2023-01-23T16:09

2023-01-23T16:09

российское казачество

николай долуда

российское казачество

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в ходе рабочего совещания обратил внимание войсковых атаманов на основные задачи, которые важны для реализации стратегии госполитики РФ в отношении российского казачества в условиях новых реалий, сообщили в пресс-службе ВсКО.В первую очередь, по его словам, необходимо обратить внимание на формирование казачьих добровольческих отрядов для выполнения боевых задач в зоне СВО."Никто не может понять, почему в одиночестве остались и не формируют свои добровольческие отряды Центральное, Енисейское, Иркутское, Сибирское войсковые казачьи общества", – подчеркнул Долуда.Не менее важной, по словам всероссийского атамана, является задача, связанная с созданием центров боевого слаживания казачьих добровольческих отрядов по примеру центра "Кубань"."В подобных центрах казаки должны проходить занятия по тактической, инженерной, медицинской подготовке, стрельбе из различных видов оружия, а также обучаться навыкам управления дронами. Именно обученные на базе центра “Кубань” 150 человек ежемесячно уходят на ротацию трех добровольческих отрядов, сформированных из казаков Кубанского войскового казачьего общества", – сообщил он, добавив, что необходимо также создать подобный центр во Всевеликом войске Донском, расположенном на территориях, граничащих с зоной проведения СВО.Николай Долуда сообщил, что он обратился к полномочному представителю в Сибирском федеральном округе с просьбой помочь сформировать центр подготовки добровольцев казачьих отрядов в Сибири.Кроме того, в ходе совещания была затронута тема проведения военно-полевых сборов. По словам Долуды, в текущем году каждому войску выделены средства на проведение сборов, в которых примет участие определенное количество казаков."Время, когда выходили на полигоны по 50–100 человек, ушло. Некачественное проведение сборов будет восприниматься как нежелание исполнять стратегию, в которой президент страны поставил конкретную задачу – обеспечить участие членов войсковых казачьих обществ, пребывающих в запасе, в ежегодных военных сборах", – подчеркнул атаман.Николай Долуда также поставил задачу содействовать развитию казачьего образования, контролировать качество освоения казачьего компонента в казачьих классах, школах и кадетских корпусах."Должна быть не просто сборка и разборка автоматов. Казачий компонент предполагает изучение истории казачества, казачьей культуры, основ православной культуры. В каждой школе обязательно должны быть казаки-наставники. Без их знаний казачьих традиций, опыта несения госслужбы, участия в боевых действиях, организации и проведения мероприятий казачьих обществ, духовного опыта воцерковления не может состояться казачья система образования", – отметил он.По его мнению, для действенного результата духовного и патриотического воспитания казачьей молодежи необходимо выстроить совместную системную работу священников, атаманов, казаков-наставников и лидеров казачьей молодежи.Особое внимание Долуда уделил оказанию помощи семьям казаков, погибших в Донбассе.Для увековечивания памяти казаков, погибших в ходе проведения специальной военной операции, атаман предложил в каждом войсковом казачьем обществе сформировать фонд поддержки семей погибших и раненых казаков, который позволит, в том числе объединившись с руководителями региональной власти, найти средства для создания в регионах памятников казакам, а также присвоить казачьим школам имена погибших героев.В завершение совещания Николай Долуда призвал атаманов повернуться лицом к молодежи."Войсковой атаман и лидер казачьей молодежи должны находиться в одном округе, в одном штабе. Лидер должен слышать, понимать, какие задачи стоят перед войском, и вместе с молодежью подключаться к решению стоящих перед казаками проблем", – подчеркнул он, добавив, что первоочередной задачей казачьей молодежи является подготовка добровольцев для выполнения задач в зоне боевых действий СВО."Сегодня повторяется ситуация 1941–1945 годов, когда против России воевали все государства, за исключением Греции, Швейцарии, Югославии. Сегодня России по-прежнему противостоят все страны НАТО во главе с США. Они пытаются любой ценой снизить военную мощь и экономический потенциал нашей страны. Но никому не удавалось Россию поставить на колени. Мы долго запрягаем, и, если тронулись, никто нас не остановит!" – резюмировал Долуда.

https://ria.ru/20230117/kazaki-1845567307.html

https://ria.ru/20211218/obrazovanie-1764325192.html

https://ria.ru/20221014/molodezh-1824159455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай долуда, российское казачество