https://ria.ru/20230123/kafe-1846709610.html

В Челябинске приостановили работу кафе, где люди заразились гепатитом А

В Челябинске приостановили работу кафе, где люди заразились гепатитом А - РИА Новости, 23.01.2023

В Челябинске приостановили работу кафе, где люди заразились гепатитом А

Суд приостановил на 60 суток деятельность кафе "Дархан" в Челябинске, после посещения которого в новогодние праздники несколько десятков человек попали в... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:22

2023-01-23T10:22

2023-01-23T10:22

происшествия

здоровье - общество

россия

челябинск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Суд приостановил на 60 суток деятельность кафе "Дархан" в Челябинске, после посещения которого в новогодние праздники несколько десятков человек попали в больницу с гепатитом А, судебные приставы опечатали помещения кафе, сообщила в понедельник пресс-служба УФССП России по региону. По данным УФССП, управлением Роспотребнадзора по области после проведения санитарно-эпидемиологического контроля были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ, а также о временном запрете деятельности предприятия. Так, в кафе отсутствовала программа производственного контроля, а заготовка, хранение, технология приготовления и реализации продуктов питания производились с нарушениями. Кроме того, некоторые продукты хранились без маркировок о наименованиях и сроках годности. У ряда сотрудников отсутствовали сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медосмотров, вакцинации. Обязательный ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции, не проводился. "Центральный районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданки, осуществляющей предпринимательскую деятельность по оказанию населению услуг общественного питания в предприятии "Дархан"…. Суд… признал индивидуального предпринимателя виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток", - говорится в сообщении. В судебное заседание хозяйка кафе не явилась, хотя о месте и времени рассмотрения дела была извещена надлежащим образом, уточняется в сообщении. Помещения предприятия общественного питания опечатаны судебными приставами. Минздрав региона ранее уточнял, что в инфекционное отделение городской клинической больницы №8 с гепатитом А госпитализированы около 50 человек, все они стабильны, им в полном объеме оказывается медицинская помощь. Медицинское наблюдение осуществляется за 92 контактными, в их числе 27 детей.

https://ria.ru/20220916/morgenshtern-1817220281.html

https://ria.ru/20220914/pesnya-1816658394.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, челябинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)