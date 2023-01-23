В Челябинске приостановили работу кафе, где люди заразились гепатитом А
Суд приостановил работу кафе в Челябинске, посетители которого заразились гепатитом А
© Pexels/Sora ShimazakiСудейский молоток
© Pexels/Sora Shimazaki
Судейский молоток. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Суд приостановил на 60 суток деятельность кафе "Дархан" в Челябинске, после посещения которого в новогодние праздники несколько десятков человек попали в больницу с гепатитом А, судебные приставы опечатали помещения кафе, сообщила в понедельник пресс-служба УФССП России по региону.
По данным УФССП, управлением Роспотребнадзора по области после проведения санитарно-эпидемиологического контроля были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ, а также о временном запрете деятельности предприятия. Так, в кафе отсутствовала программа производственного контроля, а заготовка, хранение, технология приготовления и реализации продуктов питания производились с нарушениями. Кроме того, некоторые продукты хранились без маркировок о наименованиях и сроках годности. У ряда сотрудников отсутствовали сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медосмотров, вакцинации. Обязательный ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции, не проводился.
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"Центральный районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданки, осуществляющей предпринимательскую деятельность по оказанию населению услуг общественного питания в предприятии "Дархан"…. Суд… признал индивидуального предпринимателя виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток", - говорится в сообщении.
В судебное заседание хозяйка кафе не явилась, хотя о месте и времени рассмотрения дела была извещена надлежащим образом, уточняется в сообщении. Помещения предприятия общественного питания опечатаны судебными приставами.
Минздрав региона ранее уточнял, что в инфекционное отделение городской клинической больницы №8 с гепатитом А госпитализированы около 50 человек, все они стабильны, им в полном объеме оказывается медицинская помощь. Медицинское наблюдение осуществляется за 92 контактными, в их числе 27 детей.
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