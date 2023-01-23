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В Кировске проверяют данные об избиении учительницы начальных классов - РИА Новости, 23.01.2023
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В Кировске проверяют данные об избиении учительницы начальных классов
В Кировске проверяют данные об избиении учительницы начальных классов - РИА Новости, 23.01.2023
В Кировске проверяют данные об избиении учительницы начальных классов
Следственные органы проводят проверку после сообщений СМИ о том, что несовершеннолетние девушки в Ленинградской области избили учительницу начальных классов,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:50
2023-01-23T11:59
россия
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
кировск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после сообщений СМИ о том, что несовершеннолетние девушки в Ленинградской области избили учительницу начальных классов, сообщает региональное СУСК РФ. "В средствах массовой информации сообщалось, что несовершеннолетние девушки на автостанции города Кировска Ленинградской области, учинили конфликт с учительницей начальных классов и избили ее", - говорится в сообщении. По этому факту проводится доследственная проверка. В ведомстве отметили, что после проведения всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего этому случаю будет дана правовая оценка. Как сообщает ряд СМИ, несовершеннолетние были в состоянии алкогольного опьянения. Они хватали учительницу за волосы, ударили по голове и лицу, а также в живот.
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россия
ленинградская область
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россия, происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), кировск
Россия, Происшествия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Кировск
11:50 23.01.2023 (обновлено: 11:59 23.01.2023)
 
В Кировске проверяют данные об избиении учительницы начальных классов

СК проверяет данные об избиении подростками учительницы начальных классов в Кировске

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после сообщений СМИ о том, что несовершеннолетние девушки в Ленинградской области избили учительницу начальных классов, сообщает региональное СУСК РФ.
"В средствах массовой информации сообщалось, что несовершеннолетние девушки на автостанции города Кировска Ленинградской области, учинили конфликт с учительницей начальных классов и избили ее", - говорится в сообщении.
По этому факту проводится доследственная проверка.
В ведомстве отметили, что после проведения всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего этому случаю будет дана правовая оценка.
Как сообщает ряд СМИ, несовершеннолетние были в состоянии алкогольного опьянения. Они хватали учительницу за волосы, ударили по голове и лицу, а также в живот.
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РоссияПроисшествияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Кировск
 
 
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