https://ria.ru/20230123/izbienie-1846736290.html

В Кировске проверяют данные об избиении учительницы начальных классов

В Кировске проверяют данные об избиении учительницы начальных классов - РИА Новости, 23.01.2023

В Кировске проверяют данные об избиении учительницы начальных классов

Следственные органы проводят проверку после сообщений СМИ о том, что несовершеннолетние девушки в Ленинградской области избили учительницу начальных классов,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:50

2023-01-23T11:50

2023-01-23T11:59

россия

происшествия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

кировск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после сообщений СМИ о том, что несовершеннолетние девушки в Ленинградской области избили учительницу начальных классов, сообщает региональное СУСК РФ. "В средствах массовой информации сообщалось, что несовершеннолетние девушки на автостанции города Кировска Ленинградской области, учинили конфликт с учительницей начальных классов и избили ее", - говорится в сообщении. По этому факту проводится доследственная проверка. В ведомстве отметили, что после проведения всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего этому случаю будет дана правовая оценка. Как сообщает ряд СМИ, несовершеннолетние были в состоянии алкогольного опьянения. Они хватали учительницу за волосы, ударили по голове и лицу, а также в живот.

https://ria.ru/20230119/stavropol-1845912379.html

россия

ленинградская область

кировск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), кировск