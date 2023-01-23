https://ria.ru/20230123/izbienie-1846736290.html
В Кировске проверяют данные об избиении учительницы начальных классов
В Кировске проверяют данные об избиении учительницы начальных классов - РИА Новости, 23.01.2023
В Кировске проверяют данные об избиении учительницы начальных классов
Следственные органы проводят проверку после сообщений СМИ о том, что несовершеннолетние девушки в Ленинградской области избили учительницу начальных классов,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:50
2023-01-23T11:50
2023-01-23T11:59
россия
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
кировск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после сообщений СМИ о том, что несовершеннолетние девушки в Ленинградской области избили учительницу начальных классов, сообщает региональное СУСК РФ. "В средствах массовой информации сообщалось, что несовершеннолетние девушки на автостанции города Кировска Ленинградской области, учинили конфликт с учительницей начальных классов и избили ее", - говорится в сообщении. По этому факту проводится доследственная проверка. В ведомстве отметили, что после проведения всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего этому случаю будет дана правовая оценка. Как сообщает ряд СМИ, несовершеннолетние были в состоянии алкогольного опьянения. Они хватали учительницу за волосы, ударили по голове и лицу, а также в живот.
https://ria.ru/20230119/stavropol-1845912379.html
россия
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), кировск
Россия, Происшествия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Кировск
11:50 23.01.2023 (обновлено: 11:59 23.01.2023)
В Кировске проверяют данные об избиении учительницы начальных классов
СК проверяет данные об избиении подростками учительницы начальных классов в Кировске